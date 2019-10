Turecko zaútočí na kurdských bojovníkov zostávajúcich v pohraničí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 28. októbra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v pondelok vyhlásil, že armáda jeho krajiny zaútočí na každého kurdského bojovníka, ktorý zostane v pohraničnej oblasti na severovýchode Sýrie po uplynutí lehoty, ktorú dostali na odsun. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Ruskí a sýrski predstavitelia poskytli podľa Čavušogla informácie, že niektorí kurdskí bojovníci sa z pohraničnej oblasti stiahli, ale iní tak neurobili. Stiahnutie kurdských bojovníkov je v súlade s rusko-tureckou dohodu dosiahnutou minulý týždeň.Sýrski kurdskí bojovníci sa majú do 16.00 h SELČ v utorok stiahnuť na pozície približne 30 kilometrov od sýrsko-tureckej hranice.V pohraničnom pásme by po odsune Kurdov mali hliadkovať turecké a ruské sily a rozmiestniť by sa tam mali aj sýrske vládne jednotky.Týmto spôsobom by sa mala definitívne ukončiť pozastavená turecká vojenská ofenzíva voči Kurdom, ktorú Ankara na severovýchode Sýrie spustila 9. októbra.