Turecký najvyšší súd potvrdil dlhé väzenie pre dvoch Čechov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara/Praha 23. júla (TASR) - Turecký najvyšší súd potvrdil Čechom Markéte Všelichovej a Miroslavovi Farkasovi trest šesť rokov a tri mesiace väzenia za spoluprácu so sýrskymi kurdskými milíciami YPG, ktoré Turecko pokladá za teroristickú organizáciu. Pre spravodajský portál Novinky.cz to v pondelok uviedla hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Irena Valentová s tým, že dvojica Čechov sa voči rozsudku už v Turecku nemôže odvolať.povedala Valentová.dodala. Hovorkyňa zároveň upozornila, že verdiktom. Obom Čechom hrozil trest vo výške až 15 rokov väzenia.České ministerstvo zahraničných vecí však plánuje v prípade naďalej konať. Valentová priblížila, žeNie je ale jasné, či by to tento súd prijal, dodali Novinky.cz.Námestník českého ministra zahraničných vecí pre riadenie právnej a konzulárnej sekcie Martin Smolek podľa hovorkyne už požiadal o stretnutie so zástupcami tureckých ministerstiev zahraničných vecí a spravodlivosti, s ktorými chce prípad prediskutovať.Česká diplomacia sa k variantom možného vývoja prípadu nechce vyjadrovať a zatiaľ tak nie je jasné, či existuje nádej, že by si Všelichová s Farkasom mohli časť trestu odpykať v českej väznici.Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí priblížila, že dvojica odsúdených Čechov je stále vo väznici vo východotureckom meste Van, naďalej dostáva konzulárnu pomoc a je v dobrom fyzickom stave.Všelichovú a Farkasa zadržali na turecko-irackej hranici v novembri 2016. Turecko ich obvinilo z podpory teroristov, pretože pomáhali kurdským milíciám známym ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). Tie síce podporujú aj Spojené štáty a ďalšie krajiny, ale Turecko ich pokladá za teroristické zoskupenie.Obaja odsúdení sa bránili tým, že Kurdom poskytovali len humanitárnu pomoc a snažili sa pre nich vybudovať poľnú nemocnicu. Podľa Ankary však Farkas pomáhal priamo bojovníkom. Vládne noviny Daily Sabah vlani napísali, že pôsobil ako ostreľovač. Všelichová podľa novín okrem zabezpečovania zdravotníckej pomoci verbovala a koordinovala príchod nových