Turecký parlament neratifikuje švédske členstvo v NATO skôr než na jeseň, tvrdí Erdoğan

Podpora zo strany Turecka

Rázne kroky proti terorizmu

12.7.2023 (SITA.sk) - Turecký parlament neratifikuje členstvo Švédska Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) skôr ako na jeseň, keď zasadne po prázdninách.V utorok to na samite NATO vo Vilniuse povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan , informuje spravodajský portál Sky News. Erdoğan v pondelok prekvapivo podporil švédske členstvo v NATO s tým, že ho čoskoro zverí tureckému parlamentu a „zabezpečí jeho ratifikáciu“.Turecko pôvodne namietalo proti žiadosti Švédska o vstup do NATO s odôvodnením, že Štokholm bol príliš zhovievavý ku kurdským militantom a iným skupinám. Tie Ankara považuje za bezpečnostné hrozby.Turecký prezident sa vo Vilniuse tiež vyjadril, že očakáva od Švédska, že pred ratifikáciou podnikne rázne kroky proti terorizmu. A tov rámci uskutočnenej dohody medzi Ankarou a Štokholmom.Okrem Turecka prístup Švédska do obrannej aliancie neratifikovalo Maďarsko. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.