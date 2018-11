Turecký predstaviteľ: Ostatky zavraždeného Chášukdžího rozpustili

Tureckí policajti prichádzajú do budovy konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule 15. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 2. novembra (TASR) - Ostatky novinára Džamála Chášukdžího, ktorého podľa tureckej prokuratúry zavraždili a rozštvrtili na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, následne ". Uviedol to predstaviteľ tureckej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Yasin Aktay, ktorého piatkové vyjadrenie pre denník Hürriyet prevzala tlačová agentúra AFP.Úrad hlavného istanbulského prokurátora Irfana Fidana v stredu potvrdil, že Chášukdží sa stal obeťou úkladnej vraždy, pri ktorej ho ihneď po vstupe do priestorov zastupiteľského úradu uškrtili. Tento kritik saudskoarabského korunného princa, žijúci v americkom exile, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné pre sobáš s tureckou snúbenicou.povedal Atkay. Zopakoval tak skoršie vyjadrenie iného tureckého predstaviteľa pre denník Washington Post, do ktorého Chášukdží prispieval. Vyšetrovatelia podľa neho pracujú s verziou, že telo novinára bolo zničené pomocou kyseliny. Uviedol, že v záhrade konzulátu sa našlidodal Atkay, jeden z poradcov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Chášudžího snúbenica Hatice Cengizová v piatok vyhlásila, že to, čo s ním urobili, bolouviedla v článku zverejnenom viacerými médiami vrátene denníka Washington Post. Dodala, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zaujala k tomuto prípadu postoj, ktorémuMinister zahraničných vecí USA Mike Pompeo vo štvrtok pre americkú rozhlasovú stanicu KMOX povedal, že môže trvať eštekým Washington nazbiera dostatok dôkazov potrebných na to, aby uvalil sankcie na osoby zodpovedné za vraždu Chášukdžího. Zároveň zdôraznil, rovnako ako už skôr i Trump, že Spojené štáty nemajú s Rijádom len dôležité obchodné, ale aj strategické vzťahy.dodal.