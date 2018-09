Turecký prezident Erdogan otvorí v Kolíne nad Rýnom mešitu

Na snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom/Berlín 29. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestoval v sobotu do Kolína nad Rýnom, ktorý je ostatnou zastávkou jeho trojdňovej oficiálnej návštevy Nemecka. Práve tu popoludní slávnostne otvorí najväčšiu mešitu na území spolkovej republiky.Program tejto slávnosti, ako aj počet hostí však mesto a polícia v piatok večer zásadným spôsobom limitovali. V zdôvodnení poukázali na nedostatočnú bezpečnostnú koncepciu organizátorov.Už krátko po prílete sa na letisku Kolín nad Rýnom-Bonn malo uskutočniť stretnutie hosťa z Ankary a krajinského premiéra Severného Porýnia-Vestfálska Armina Lascheta, ktorého pôvodné dejisko sa kvôli nevôli majiteľov istého zámku v oblasti muselo meniť.V Kolíne nad Rýnom dohliadajú na zachovanie verejného poriadku a bezpečnosť tisícky policajtov. Protesty voči Erdoganovej politike a jeho návšteve spolkovej republiky, ktoré sa v sobotu premiestnili z Berlína do Kolína nad Rýnom, doteraz prebiehajú pokojne. Účasť na jednej z nich pod mottom Erdogan not welcome (Erdogan nie je vítaný) bola však výrazne nižšia, ako očakávali organizátori.Návšteva tureckého prezidenta v Kolíne nad Rýnom si vynútila jednu z najväčších policajných akcií v tomto meste v ostatných rokoch, nemalé časti centra sú hermeticky uzavreté. Polícia však popoludní uzavrela dočasne aj diaľničné úseky vedúce okolo miestneho letiska, ba aj vzdušný priestor nad mestom.Stovky Erdoganových stúpencov čakajú už od skorých ranných hodín v okolí mešity, ku ktorej otvoreniu dôjde za účasti iba asi 1000 pozvaných hostí v popoludňajších hodinách. Masové akcie totiž polícia zakázala. Aj z tejto lokality hlásia však bezpečnostné sily zatiaľ pokojnú atmosféru, informoval Západonemecký rozhlas (WDR).Na margo Erdoganovej návštevy Nemecka v sobotu predseda Zahraničného výboru Spolkového snemu (Bundestagu) Norbert Röttgen z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) spolkovej kancelárky Angely Merkelovej povedal, že prišla jednoznačne zavčasu.Oficiálna návšteva, bez ohľadu na to, čo sa od nej očakávalo, ukázala, že vzájomné nedorozumenia sú ešte väčšie, ako sa predpokladalo, vyplynulo podľa DPA z politikových slov. Nemecko-turecké vzťahy sa po návšteve ani nezlepšili, ani nezjednodušili, dodal.