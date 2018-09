Turecký súd zamietol žalobu novinára Yücela na vládu

Na archívnej snímke Deniz Yücel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 25. septembra (TASR) - Súd v tureckom Istanbule zamietol v utorok žalobu podanú nemecko-tureckým novinárom Denizom Yücelom na tureckú vládu. Tlačovú agentúru DPA o tom informoval žurnalistov právnik Veysel Ok a dodal, že okamžite sa začne odvolací proces.Istanbulský 17. trestný súd odmietol uviesť dôvody pre zamietnutie prípadu, oznámil právnik Ok.spresnil.Yücela, dopisovateľa nemeckého denníka Die Welt, prepustili z väzby vo februári - po roku strávenom za mrežami pre obvinenia súvisiace s terorizmom. Yücel minulý mesiac zažaloval tureckú vládu za toto zadržiavanie a žiadal odškodné vo výške 2,98 milióna lír (približne 407.000 eur). Uvádza sa to v súdnych dokumentoch, do ktorých mala možnosť nahliadnuť tlačová agentúra DPA.Napriek tomu, že Yücela zadržiavali vo väznici Silivri pri Istanbule takmer rok, pred prepustením ho nikdy nevypočúvali, uvádza sa v žalobe.Právnik Ok upozornil, že s prípadom sa obrátia aj na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), ak sa v Turecku nedočkajú výsledku.dodal Ok.Súdny proces proti Yücelovi v Turecku pre obvinenia z propagovania terorizmu a poburovania proti vláde sa začal v neprítomnosti 28. júna. Sudca odmietol žiadosť, aby bol Yücel zbavený všetkých obvinení. Nasledujúce pojednávanie je naplánované na 20. decembra.