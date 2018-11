Turisti možno v chránených územiach budú môcť vyjsť aj mimo značiek

Priaznivé víkendové počasie vylákalo nadšencov turistiky do Malých Karpát, kde si mohli vychutnať atmosféru jesennej prírody. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. novembra (TASR) - Turisti sa možno na vyhradených miestach v chránených územiach budú môcť pohybovať aj mimo vyznačeného chodníka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil envirorezort. V prípade veľkého počtu území totiž podľa neho nejde o aktivitu, ktorá negatívne ovplyvňuje predmet ich ochrany.Zjednodušiť by sa mal aj prístup do jaskýň. Na vykonávanie horolezeckých, skalolezeckých výstupov alebo skialpinizmu, ktoré nemajú vplyv na jaskynné ekosystémy, by podľa ministerstva nemusel byť potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. V ochrannom pásme jaskyne by tiež pri dodržaní protipožiarnych opatrení mohlo byť povolené zakladanie ohňa.Povolený má byť aj voľný prechod cez zvernicu.vysvetľuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v návrhu novely.Zvernice zrejme čaká aj ďalšia zmena. Envirorezort navrhuje, aby ich nebolo možné zriadiť v chránených územiach.konštatuje.Na územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany by tiež malo byť zakázané zriadiť poľovnícke alebo rybochovné zariadenie či prikrmovať alebo vnadiť zver. Na uznanie poľovného revíru by zas mal byť potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.uvádza ministerstvo.Zmeny pravdepodobne čakajú aj územia s tretím stupňom ochrany. Envirorezort chce, aby preň platili tie isté obmedzenia týkajúce sa umiestňovania stavieb, aké v súčasnosti platia pre štvrtý stupeň. Stavebná činnosť by mala byť povolená len vo výnimočných prípadoch pri zohľadnení záujmov ochrany prírody a krajiny.