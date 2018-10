Turisti nájdu v drevenom chráme v Ruskej Bystrej audio sprievodcu

Na snímke drevený kostol v obci Ruská Bystrá. Foto: TASR/Milan Kapusta Na snímke drevený kostol v obci Ruská Bystrá. Foto: TASR/Milan Kapusta

Ruská Bystrá 22. októbra (TASR) - Drevený chrám v obci Ruská Bystrá v Sobranskom okrese pri slovensko-ukrajinskej hranici dostal k 10. výročiu zápisu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO turistického sprievodcu v šiestich jazykoch. Obnovy sa dočkali aj informačné tabule pri chráme.Audio sprievodca pribudol do chrámu v rámci projektu, ktorý cez organizáciu Košice Región Turizmus finančne podporil Košický samosprávny kraj (KSK). "Návštevníci chrámu takto dostanú ucelené informácie o jeho histórii a význame. Okrem slovenčiny si môžu zvoliť anglický, nemecký, poľský, maďarský a ukrajinský jazyk. Ďalej tak posilňujeme turistickú atraktívnosť tohto bodu, ktorého potenciál nie je, aj vzhľadom na jeho komplikovanejšiu dostupnosť, naplno využitý," uviedla výkonná riaditeľka krajskej organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.Organizácia ďalej informovala, že jej spolupráca s obcou priniesla už vlani prvé ovocie. Zlepšenie dostupnosti a sprevádzania v chráme malo podľa nej okamžite za následok zvýšenie návštevnosti. V tomto roku nasledoval ďalší krok, ktorý do drevenej cerkvi z 18. storočia priniesol modernú technológiu. Náklady na projekt, ktorý zahŕňal aj modernizáciu informačných tabúľ a navigačných prvkov pri chráme, boli 6000 eur."Svetové dedičstvo UNESCO je vo svete často skloňované ako nástroj udržateľného cestovného ruchu. Sú totiž miesta, ktoré sú z roka na rok turistami viac preplnené. Na druhej strane, existujú miesta, a to je aj prípad Ruskej Bystrej, s ktorými stačí systematicky pracovať a práve svojou exkluzivitou pritiahnu pozornosť návštevníka. Verím, že investícia, ktorá vniesla na historické miesto kúsok technologickej epochy, sa nám vráti," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.