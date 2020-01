TURISTI, POZOR: Tu všade platí druhý lavínový stupeň

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Hrádok 2. januára (TASR) - Mierna lavínová hrozba, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, trvá vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí. TASR o tom vo štvrtok informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Doplnil, že snehová pokrývka je od posledného sneženia všeobecne dobre spevnená. Výnimkou sú len svahy a žľaby, kde je previate väčšie množstvo novšieho snehu z posledného sneženia sprevádzaného silným vetrom.priblížil Krajčí.Horskí záchranári vo štvrtok očakávajú na horách oteplenie.uviedol Krajčí. Upozornil aj na veľké nestabilné preveje vo vrcholových častiach žľabov.Ráno bolo na horách jasné až polooblačné počasie. Teploty vzduchu sa pohybovali od mínus piatich do plus štyroch stupňov Celzia. Fúkal čerstvý, na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier silný, prevažne severozápadný vietor. "V polohách do 1600 metrov leží nový sneh, často na trávnatom alebo skalnom podloží, stará snehová pokrývka tu takmer absentuje. Vo vyšších polohách nad 1800 metrov je celková výška snehu 50 až 130 centimetrov," vyčíslil Krajčí s tým, že všeobecne najviac snehu je na severnej strane Tatier.