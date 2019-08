TURISTI POZOR: V Barcelone vzrástol počet ozbrojených krádeží

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Ilustračná snímka. Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Krádeže v katalánskej Barcelone sú tento rok násilnejšie, polícia tam zaznamenala už viac než 100 ozbrojených pokusov. Slovákov cestujúcich do tohto mesta na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR."Vo všeobecnosti sa odporúča v prípade pokusu o ozbrojenú lúpež nebrániť sa," konštatuje rezort. Dôležité je tiež podľa neho venovať maximálnu pozornosť svojim veciam, osobitne na miestach so zvýšeným počtom ľudí. "Ak máte viac tašiek, tak si kabelku treba prevesiť tak, aby bol jej uzáver nasmerovaný k telu nositeľky," radia diplomati.Väčšiu sumu peňazí rezort odporúča nosiť v malej taštičke zavesenej na krku. Na ulici by tiež podľa neho ľudia nemali nosiť drahé šperky alebo hodinky. Varuje tiež pred ponukami o očistenie údajnej škvrny na odeve. Na turisticky navštevovaných miestach rezort neodporúča nosiť batohy na chrbtoch alebo si ich pri fotografovaní nechávať na lavičke.