Turisti v Tatrách by mali rátať s popadanými stromami na trasách

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Oliver Ondráš Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 1. októbra (TASR) - V dôsledku silného vetra, ktorý zasiahol v pondelok (30. 9.) aj oblasť Vysokých Tatier, mohlo na turistické chodníky popadať viacero stromov, turisti by s tým v teréne mali rátať. Martina Petránová zo Štátnych Lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) informovala, že zatiaľ evidujú spadnuté stromy v Javorovej doline a Zadných Meďodoloch. "Nie je však vylúčené, že po vetre budú ťažšie priechodné, respektíve nepriechodné aj iné turistické úseky," uviedla.ŠL TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území najväčšieho slovenského národného parku upozorňujú turistov, aby pri plánovaní svojich túr mysleli na to, že po silnom vetre, ktorý sa prehnal Slovenskom, môžu byť turistické chodníky zatarasené spadnutými stromami. "Návštevníkov žiadame, aby boli pri pohybe v teréne opatrní a v snahe obísť popadané stromy alebo ich časti zvážili svoje možnosti a zbytočne neriskovali," upozornila Petránová.Počas najbližších dní lesníci postupne prejdú jednotlivé turistické chodníky a vyvrátené stromy odstránia. O prípadných uzáverách turistických trás budú ŠL TANAP-u priebežne informovať aj prostredníctvom webstránky či facebookového profilu.Petránová doplnila, že posledný vietor nespôsobil väčšiu kalamitu. "Jednotlivé ochranné obvody hlásili do desať kubíkov kalamity, ide o jednotlivo spadnuté stromy," uzavrela.