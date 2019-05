Turistický vláčik v Nitre odvezie na MDD deti zadarmo

Turistický vláčik, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 27. mája (TASR) – Turistický vláčik v Nitre bude počas víkendu 1. a 2. júna voziť cestujúcich do 18 rokov zadarmo. Spolu s Medzinárodným dňom detí tak oslávi aj svoje prvé narodeniny.Súčasný modro-zelený vláčik prevádzkuje spoločnosť Arriva Nitra. Vlani nahradil pôvodný bielo-modrý turistický expres, ktorý v meste premával od roku 2006.povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Nitra Juraj Kusy.V tomto roku začal turistický vláčik svoju druhú sezónu 1. apríla. Za prvý mesiac odviezol takmer 1000 cestujúcich.skonštatoval Kusy.Ako pripomenul, výročie oslávi spoločnosť Arriva Nitra v spolupráci s nitrianskou radnicou cestovným pre deti zadarmo. Budú sa ním môcť odviezť 1. júna napríklad počas podujatí Festival chutí Nitrianskeho kraja a Jahodová Nitra alebo na oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia o deň neskôr v Mestskom parku na Sihoti.Turistický vláčik má dva vozne. Jeden z nich je vybavený rampou, ktorá umožňuje nástup rodinám s kočíkmi i cestujúcim na invalidných vozíkoch. Jeho kapacita je 36 osôb. Oproti minulému roku pribudla na mestskom okruhu novinka v podobe audiosprievodcu, ktorý okrem slovenčiny ponúka informácie aj v angličtine a francúzštine. V priebehu roka sa rozšíri ponuka o nemeckú a maďarskú verziu.Vláčik vyráža zo Svätoplukovho námestia smerom na Hrad a naspäť. Na Hrade má 15-minútovú prestávku. Počas silnej sezóny, ktorá je od júna do septembra, sa vydáva na pravidelnú trasu každú hodinu od 10.00 do 17.00 h. Okrem štandardných jázd v rámci svojho cestovného poriadku si môžu jazdu vláčikom objednať aj školy, škôlky či kluby dôchodcov. Ako informoval prevádzkovateľ, vláčik bude počas svojej druhej sezóny jazdiť minimálne do konca októbra.