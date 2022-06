Turistka poškodila Španielske schody v Ríme, stálo ju to 25.000 eur

Škodu vo výške 25.000 eur spôsobila americká turistka, ktorá zhodila svoju elektrickú kolobežku zo slávnych Španielskych schodov v Ríme.





Incident, ktorý sa stal minulý týždeň v piatok v skorých ranných hodinách, nafilmoval náhodný okoloidúci.Polícia neskôr 28-ročnú ženu dostihla a pokutovala ju. Peňažný trest dostal aj jej spoločník, ktorý svoju elektrokolobežku po mramorových schodoch z 18. storočia iba tlačil, informoval v stredu denník The Guardian.Ako vidno na videozázname, išlo o Američanov tmavej pleti. Dvojica zároveň dostala zákaz návratu k tejto historickej pamiatke, ktorá je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO a v roku 2015 prešla obnovou za 1,5 milióna eur.Incident sa stal iba dva týždne po tom, ako návštevník zo Saudskej Arábie zišiel svojím osobným automobilom úsekom Španielskych schodov. V roku 2018 úrady talianskeho hlavného mesta zakázali ľuďom sedieť na tejto pamiatke.V apríli dostali dvaja holandskí turisti pokutu 1000 eur za to, že vstúpili do Fontány di Trevi.Niekoľko dní predtým bol 39-ročný Argentínčan obvinený z porušenia prísnych pravidiel bezletovej zóny po tom, ako so svojím dronom narazil do strechy významnej pamiatky v centre Ríma.Muž manévroval s dronom nad námestím Piazza Venezia, keď nad zariadením stratil kontrolu a dron sa zrútil na strechu Palazzo Venezia – budovy z 15. storočia, z ktorej balkóna viackrát rečnil i fašistický diktátor Benito Mussolini.Podobné incidenty sa netýkajú iba Ríma. Pred týždňom narazili dvaja mexickí turisti so svojím dronom do Šikmej veže v Pise.Benátky sú tiež obľúbeným cieľom nespôsobných návštevníkov. Medzi pokutovanými bol vlani Francúz, ktorý sa na svojom paddleboarde plavil po Canal Grande, a dve Nemky, ktoré sa v bikinách opaľovali pri kostole San Stae.