Turizmus medzi poľskou a slovenskou stranou Tatier zlepšia nové spoje

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Furcoň Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 3. júla (TASR) – Cestovný ruch medzi poľskou a slovenskou stranou Tatier zlepšia nové spojenia. Deklarovali to zástupcovia Malopoľského vojvodstva a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) po utorkovom rokovaní v Tatranskej galérii v Poprade, ktoré bolo venované rozvoju dopravy a cestovného ruchu.Hlavnou témou stretnutia bolo otvorenie autobusovej linky Nový Targ – Lysá Poľana – Poprad od septembra tohto roku a sezónnej linky Poprad – Starý Smokovec – Podbanské pripojený s kurzami Zakopané – Starý Smokovec – Poprad od júla. Zástupcovia Poľska a PSK sa takisto zaoberali otvorením priamej autobusovej linky Krakov – Poprad v nadväznosti s leteckým spojením z oboch miest a otvorením železničného spojenia Poprad – Krynica až do Krakova. Obe by mali byť v prevádzke od leta budúceho roka.uviedol po stretnutí riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga, že v súčasnosti PSK dotuje 14 liniek na hranicu s Poľskom.Zástupca Malopoľského vojvodstva Grzegorz Lipiec predpokladá, že táto linka bude ekonomicky rentabilná a využívaná návštevníkmi, ktorí budú chcieť vo Vysokých Tatrách lyžovať i chodiť na turistiku.uviedol s tým, že financovať linku na poľskej strane by malo na úrovni 30 percent Malopoľské vojvodstvo, pridajú sa však aj ďalšie strany. Cvoliga potvrdil, že Slovenská autobusová doprava zaregistrovala zvýšený záujem o prepravu do Ždiaru pre Chodník korunami stromov. V tejto súvislosti predpokladá, že väčší záujem bude o verejnú dopravu do tejto lokality aj z poľskej strany.Čo sa týka vlakového spojenia z Popradu, cez Krynicu do Krakova, to do roku 2010 fungovalo, spoje však neboli vyťažené a železnice ich z viacerých dôvodov zrušili. Cieľom oboch strán je vlakovú linku opäť sprevádzkovať, problémom však je neelektrifikovaných 40 kilometrov trate na slovenskej strane.uzavrel Cvoliga.