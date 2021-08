Turizmus v Česku sa po jarnom lockdowne rozbieha rýchlejšie ako vlani, najčastejšie krajinu navštevovali Slováci

Klesol počet prenocovaní

Na špici sa drží Praha

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci obsadili prvú pozíciu medzi zahraničnými návštevníkmi Českej republiky v prvom polroku 2021. S počtom vyše 65-tisíc osôb mali podiel 3,52 % v hromadných ubytovacích zariadeniach.Počet návštevníkov zo Slovenska u našich západných susedov medziročne klesol o 51,4 %, strávili tam takmer 162-tisíc nocí, čo bolo menej o 39 %. Priemerná dĺžka ich pobytu dosiahla 3,5 dňa. Vyplýva to z údajov Českého statistického úřadu, zverejnených českou centrálou cestovného ruchu Podľa polročnej bilancie ubytovania v Česku za Slovákmi nasledovali Nemci (takmer 64-tisíc osôb), Poliaci (24-tisíc), Ukrajinci (12-tisíc) a Rakúšania (vyše 11-tisíc). Celkový počet návštevníkov v českých hromadných ubytovacích zariadeniach v prvom polroku dosiahol 1,850 milióna, medziročne to bolo menej o 56 %.Počet prenocovaní klesol o 55 % na 5,3 milióna, pobyt bol dlhý priemerne 3,9 dňa. Domácich ubytovaných bolo 1,564 milióna, ubudlo ich vyše 39 % a mali podiel 84,5 %, množstvo cudzincov kleslo o 82,5 % na 286-tisíc, ich podiel dosiahol 15,5 %.Hromadné ubytovacie zariadenia v Česku zaznamenali oživenie v druhom štvrťroku. V ňom boli Slováci druhí (za Nemcami) s viac ako 53-tisíc ubytovanými a podielom 3,38 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ich bolo viac skoro o 76 %.Počet svojich nocľahov zvýšili o 116 % takmer na 125-tisíc, pobyt trval v priemere 3,35 dňa. Celkovo sa v krajine v druhej štvrtine roka ubytovalo 1,568 milióna návštevníkov, čo znamenalo medziročne rast o 51,3 %. Počet nocľahov dosiahol 4,23 milióna a vzrástol o 56 %, priemerná dĺžka pobytu dosiahla 3,7 dňa. Podiel domácich bol vyše 85 % a cudzincov necelých 15 %.Riaditeľ CzechTourism Jan Herget uviedol, že turizmus v Česku sa po jarnom lockdowne rozbieha rýchlejšie, než vlani. "Napriek drvivému poklesu v počte návštevníkov sa medzi regiónmi i naďalej na špici s 252-tisíc hosťami drží Praha, predovšetkým vďaka domácim turistom, ktorí tvorili viac než 60 percent návštevníkov," uviedol.Najvyššiu obsadenosť ubytovania v letných mesiacoch majú napríklad Orlické hory, Slovácko, Šumava alebo Lednicko-valtický areál. "Pokiaľ v letných mesiacoch sa obsadenosť pohybovala okolo 50 - 60 %, na september je to zatiaľ necelých 30 %," podotkol Herget s tým, že vlani to bolo iba 17 % a v roku 2019 okolo 20 %.Agentúra CzechTourism v septembri plánuje záverečnú fázu kampane SvetovéČesko s cieľom predĺžiť letnú sezónu. Jej spoločnou prioritou s Letištěm Praha je v druhom polroku rozlietať spojenia z Talianska, Španielska a Francúzska.