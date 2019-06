Turkish Airlines od septembra pozastavuje svoju linku do Košíc

Lietadlo národnej tureckej leteckej spoločnosti Turkish Airlines. Foto: TASR/Anadolu - Arif Haldaverdi Yaman Foto: TASR/Anadolu - Arif Haldaverdi Yaman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 24. júna (TASR) – Spoločnosť Turkish Airlines k 1. septembru pozastavuje letecké spojenie Istanbul – Košice. Linka bola prevádzkovaná štyrikrát týždenne počas troch rokov. Ako TASR za letisko Košice informovala Karolína Linhartová, pozastavenia linky do Košíc je dôsledkom globálnej leteckej krízy spôsobenej uzemnením Boeingov 737 MAX.Ako uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej, letisko stálo veľa úsilia dostať uvedenú spoločnosť do Košíc.povedal s tým, že opätovné sprevádzkovanie lietadiel typu Boeing 737 MAX je stále nejasné a podľa vyjadrení odborníkov sa tak do konca tohto roka nestane.Podľa neho aj toto potvrdzuje, že letecký priemysel je mimoriadne turbulentné odvetvie a regionálne letiská sú akýmkoľvek krízam vystavené ako prvé.dodal.povedal generálny manažér Turkish Airlines Košice Ömer Saka.Košické letisko tvrdí, že portfólio leteckých spoločností lietajúcich z Košíc je dostatočne diverzifikované - ide o Austrian Airlines, LOT Poľské Aerolínie, České aerolínie, Eurowings, Wizzair a Ryanair. Zároveň pripomína, že aj napriek momentálnemu pozastaveniu letov Turkish Airlines je množstvo destinácií po celom svete, do ktorých sa dá dostať letecky z Košíc s jedným prestupom.