Turkménsky prezident sa prvýkrát po týždňoch fám objavil na verejnosti

Na snímke prezident Turkménska Gurbanguly Berdymuchamedov. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Avaza 12. augusta (TASR) - Po týždňoch fám, že prezident bývalej sovietskej republiky Turkménsko zomrel, Gurbanguly Berdymuchamedov v pondelok otvoril ekonomické fórum v turistickom centre Avaza na brehu Kaspického mora. Informovala o tom agentúra AFP.Ide o jeho prvé overiteľné objavenie sa na verejnosti po tom, ako sa v júli objavili špekulácie, že Berdymuchamedov zomrel. Novinári akreditovaní na Kaspickom ekonomickom fóre v letovisku Avaza pri meste Türkmenbašy boli podľa AFP svedkami Berdymuchamedovových stretnutí s predsedami vlád Ruska, Azerbajdžanu a Kazachstanu, ako aj s členmi iránskej vládnej delegácie.Minulý mesiac sa objavila fáma, že 62-ročnému Berdymuchamedovovi, ktorý autoritársky vládne Turkménsku už vyše desať rokov, zlyhali obličky a zomrel. Fáma sa dostala až do bodu, keď 21. júla moskovská rozhlasová stanica Govorit Moskva citovala politického experta na Euráziu Aslana Rubajeva, ktorý povedal, že o úmrtí sa dozvedel od zdrojov v turkménskom hlavnom meste Ašchabad.Turkménska vláda poprela túto správu ako "absolútnu lož" a oznámila, že 62-ročný vodca je na dovolenke.Videozáznam, údajne z dovolenky, zachytáva Gurbangulyho Berdymuchamedova, ako jazdí na koni, cvičí vojakov, hrá na klavíri a riadi džíp po púšti Karakum smerom ku kráteru Darvaza. Ide o kráter s unikajúcim, neustále horiacim zemným plynom v strednej časti Turkménska. Ľudovo sa nazýva Brána do pekla. Neobjavili sa vtedy však žiadne dôkazy o tom, kedy bola reportáž nakrútená.Podobne ako aj v prípade iných politických vodcov z tohto regiónu, aj o Berdymuchamedovovi kolujú dohady o jeho zlom zdravotnom stave, a to aj vtedy, keď ho štátne médiá prezentujú ako vynikajúceho jazdca na koni, odvážneho automobilového pretekára či zdatného cyklistu.Berdymuchamedov sa dostal k moci v roku 2006 po smrti svojho excentrického predchodcu Saparmurata Nijazova, ktorý sa označoval za "otca všetkých Turkménov", dával sa titulovať Turkmenbaši a vyžíval sa kulte osobnosti, ktorý bol ešte silnejší ako ten Berdymuchamedovov, konštatovala AFP.