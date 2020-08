Turnaj v Madride je ohrozený, pre zhoršujúcu sa situáciu s koronavírusom ho odporučili zrušiť

Turnaj preložili na leto

Muži majú stále prestávku

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Septembrový tenisový mužský turnaj ATP Madrid Open v španielskej metropole je v ohrození. Epidemiológovia totiž organizátorom odporučili podujatie úplne zrušiť, dôvodom je opäť sa zhoršujúca situácia v krajine v súvislosti s koronavírusom.Pôvodne sa mal turnaj konať v jari, no niekoľkomesačné "uzavretie" krajiny si vyžiadalo jeho presun na koniec leta."Situáciu budeme dôkladne analyzovať a pripravíme sa na viacero alternatív. Našou prioritou stále zostáva bezpečnosť všetkých, ktorý by sa na podujatí zúčastnili," informovali v sobotu organizátori madridského turnaja, ktorý by sa mal konať od 12. do 20. septembra.Hlavnou hviezdou turnaja v Madride má byť domáci Rafael Nadal , päťnásobný víťaz podujatia a aktuálna svetová dvojka.V Španielsku len v piatok zaznamenali viac ako 1500 nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, pričom až pätina z nich je z Madridu.Svetový profitenis nútene pauzuje od prvej polovice marca a už v pondelok 3. augusta sa začne hlavná súťaž ženského turnaja WTA v juhotalianskom Palerme.Mužský okruh ATP má stále prestávku, ukončí ju až turnaj v americkom New Yorku od 22. augusta.