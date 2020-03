Turnaje ATP a WTA sa nebudú hrať aspoň do júna, tenisové rebríčky dovtedy zmrazia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu naplno zasiahla aj tenisový kalendár. Všetky profesionálne turnaje pod hlavičkou ATP a WTA, ktoré sa mali uskutočniť do 7. júna, nebude možné usporiadať podľa plánu.Najnovšie rozhodnutie oboch spomenutých asociácií ovplyvní celú antukovú sezónu vrátane grandslamového Roland Garros. Turnaj v Paríži organizátori už v utorok presunuli z mája na september.Podujatia organizované ATP a WTA mali mať pôvodne prestávku iba do prelomu apríla a mája. Najnovší vývoj situácie po celom svete však športu nenahráva. Opatrenia sa dotknú veľkých turnajov v Madride a Ríme, kde mali štartovať muži aj ženy.Ďalej sa neuskutočnia turnaje WTA vo francúzskom Štrasburgu ani marockom Rabate. Muži nebudú súperiť v nemeckom Mníchove, portugalskom Estorile, švajčiarskej Ženeve a francúzskom Lyone.ATP a WTA urobili aj dôležité rozhodnutie v súvislosti s rebríčkami. Tie budú zmrazené až do opätovného rozbehnutia tenisovej sezóny. Hráči a hráčky preto neprídu o žiadne body, ktoré mali obhajovať z vlaňajška.K zrušeniu turnajov naplánovaných do 7. júna pristúpila aj Medzinárodná tenisová federácia (ITF), pod ktorú patria menšie podujatia po celom svete.