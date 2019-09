Tury sa na MS v skejtbordingu prebojoval do semifinále: Veľký úspech

Na archívnej snímke reprezentant SR Richard Tury. Foto: TASR- Jakub Kotian Foto: TASR- Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 23. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant Richard Tury sa dokázal na majstrovstvách sveta v street skejtbordingu v brazílskom Sao Paule prebojovať až do semifinále. Do finále však nepostúpil a so ziskom 27,7 bodu ho klasifikovali na 17. mieste.Tury predtým úspešne prešiel kvalifikáciou a aj cez štvrťfinálové sito. Vo finále sa predstavili ôsmi najlepší semifinalisti, zlato získal Američan Nyjah Huston. Medzi ženami triumfovala domáca Pamela Rosová.uviedol Tury na svojom facebookovom profile.dodal.