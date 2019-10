Tusk: Erdoganove vyjadrenia o utečencoch sú nemiestne

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk označil v piatok za "absolútne nemiestne" vyhrážky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý pohrozil, že vpustí do Európy sýrskych utečencov. Informovala o tom agentúra DPA.napísal na Twitteri Donald Tusk.Erdogan vo štvrtok pohrozil, že sýrskym utečencom "otvorí brány" svojej krajiny do Európy. Turecký prezident tak reagoval na kritiku EÚ v súvislosti s operáciami tureckých vojsk na severovýchode Sýrie.Invázia Turecka do oblastí Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom USA v boji proti teroristom z organizácie Islamský štát.