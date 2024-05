Tusk oznámil presun všetkých dostupných zdrojov na ochranu hranice s Bieloruskom po napadnutí strážnika migrantmi

Čoraz ťažšia situácia

29.5.2024 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk ohlásil obnovenie nárazníkovej zóny na hraniciach s Bieloruskom po nedávnom pobodaní príslušníka pohraničnej stráže migrantmi.Ako referuje web onet.pl, Tusk to povedal na tlačovej konferencii v obci Dubicze Cerkiewne blízko hraníc s Bieloruskom. Podľa Tuska plánujú obnoviť ochranné pásmo na páse širokom asi 200 metrov od čiary štátnej hranice.Poľský premiér tiež oznámil presun „všetkých dostupných zdrojov“ na ochranu hranice. „Chcem to odkázať všetkým. Nie je tu priestor na žiadne rokovania. Môžete použiť akékoľvek dostupné metódy, poľskú hranicu treba chrániť,“ vyzval Tusk.Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz označil útok na poľského vojaka za „banditizmus“. „Toto je situácia, ktorá je každým dňom čoraz ťažšia, ide o organizovanú akciu bieloruských služieb,“ povedal.Zranený pohraničník je podľa poľských predstaviteľov vo vážnom stave. Incident nastal v utorok, keď skupina asi 50 cudzincov hádzala konáre a kamene smerom k poľským hliadkam. Počas pokusu migrantov o násilné prekročenie hranice jeden z nich pobodal poľského vojaka.Vláda premiéra Tuska plánuje celý rad bezpečnostných opatrení, vrátane krokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a investície v hodnote 2,5 miliardy dolárov do bezpečnosti na východných hraniciach v rámci iniciatívy Východný štít. Poľské ministerstvo obrany uviedlo, že tento systém bude prvkom regionálnej obrannej infraštruktúry budovanej spoločne s Litvou, Lotyšskom a Estónskom.