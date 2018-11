Tusk poslal text politickej deklarácie lídrom členských krajín EÚ

Predseda Európskej rady Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk už poslal text politickej deklarácie o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou po brexite zaslal predstaviteľom členských krajín EÚ, aby ho stihli preštudovať pred mimoriadnym summitom naplánovaným na nedeľu 25. novembra.Spoločné politické vyhlásenie ides dohodou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pričom prináša detaily podmienok. Dokument zostavený do piatich tematických kapitol (všeobecné ustanovenia; ekonomické partnerstvo; bezpečnosť; inštitucionálne usporiadanie; proces budúcich rokovaní) podrobne pokrýva záležitosti z oblasti obchodnej politiky, energetiky, bezpečnosti a migrácie a politickej spolupráce.Text deklarácie buderokovaní, ktoré môžu začať ihneď po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Budúce vzťahy by podľa tohto dokumentu mali byť založené na rovnováhe práv a povinností. Táto rovnováha musí zabezpečiť autonómnosť rozhodovania EÚ a musí byť v súlade so zásadami Únie pokiaľ ide o integritu jednotného trhu a colnej únie a nedeliteľnosti štyroch základných slobôd.(spravodajca TASR Jaromír Novak)