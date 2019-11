Tusk sám rozhodne, do akej miery ovplyvní európsku politiku

Predseda Európskej rady (ER) Donald Tusk sa usmieva na kongrese Európskej ľudovej strany (EPP) v Záhrebe v stredu 20. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 21. novembra (TASR) - Donald Tusk ako nový predseda Európskej ľudovej strany (EPP) sám rozhodne, do akej miery bude ovplyvňovať budúcu európsku politiku. Uviedol to slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorý je šéfom Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie, názorového think-tanku EPP v Bruseli.Dzurinda v rozhovore pre TASR na sneme EPP v Záhrebe zdôraznil, že Tusk má tie najlepšie predpoklady na to, aby vtlačil Európskej ľudovej strane - a tým pádom aj európskej politike - ešte výraznejšiu pečať než doteraz.," upozornil expremiér a spresnil, že ide o "historický okamih" pre EPP, keď sa do jej vedenia dostal líder z krajiny, ktorá bola pred 30 rokmi za železnou oponou.Zároveň vyjadril nádej, že ako predstaviteľ politickej nadácie EPP bude mať k Tuskovi ešte bližšie než doteraz.Predošlí piati predsedovia EPP boli z Belgicka (Leo Tindemans a Wilfried Martens), Francúzska (Joseph Daul), Holandska (Piet Bukman) a Luxemburska (Jacques Santer).Na otázku, ako veľmi môže Tusk cez svoju novú funkciu vplývať na tvorbu európskej politiky, Dzurinda uviedol, že "tak veľmi, ako sám bude chcieť".Pripomenul, že bol to bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl, ktorý zaviedol mechanizmus summitov EPP pred "veľkými" summitmi EÚ. Dzurinda, ktorý sa ako premiér na oboch týchto stretnutiach počas ôsmich rokov zúčastňoval, tvrdí, že tento model dobre fungoval a bolo užitočné si pred zasadnutím Európskej rady porovnať, prípadne zladiť politické postoje a oboznámiť sa s argumentmi ostatných lídrov.," dodal. V tejto súvislosti tiež upozornil, že napríklad Wilfried Martens, ktorý bol šéfom EPP 23 rokov, veľmi výrazne vplýval na politiku ľudovcov a prostredníctvom nich aj na celoeurópske dianie.To podľa jeho slov je aj možnosť, ktorá stojí pred Tuskom, ktorý "nemlčí, má svoj názor a vždy bol priamy"." vysvetlil Dzurinda s poukázaním, že na summity EPP chodia a budú chodiť aj vplyvní politici ako nemecká kancelárka Angela Merkelová a nová šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.