Tusk varoval pred stupňovaním konfliktov medzi členskými štátmi EÚ

Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. júna (TASR) - Predovšetkým je potrebné vyriešiť prísnejšiu ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, čo môže znamenať aj priblíženie sa k riešeniu problematiky vnútornej dimenzie migrácie. Pred začiatkom summitu Európskej únie v Bruseli to vo štvrtok vyhlásil predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý súčasne potvrdil, že navrhne zriadenie mimoeurópskych centier na bezpečné umiestnenie prisťahovalcov zachránených z vôd Stredozemného mora, v ktorých by sa posudzovali aj ich žiadosti o azyl.upozornil Tusk.konštatoval predseda Európskej rady.Na terajšom summite Únie môže podľa slov rakúskeho spolkového kancelára Sebastiana Kurza dôjsť k zmene smerovania azylovej politiky. Šéf rakúskej vlády vyjadril optimizmus, že účastníci vrcholnej schôdzky dospejú pri rokovaniach kPodľa jeho názoru by mohlo dôjsť k dohode o zriadení centier alebo platforiem pre migrantov, ktorí by sa zo severnej Afriky chceli cez Stredozemné more vydať na cestu do Európy.Takéto zariadenia by zmenili všetko, učinili by ilegálnu migráciu menej atraktívnou a siahli by aj na bázu obchodných plánov prevádzačov, čo by mohlo viesť k ukončeniu tragédií v Stredomorí. Zmiernilo by to aj súčasnú preťaženosť južnej a strednej Európy migrantmi, upozornil Kurz.Rakúsky kancelár odpovedal vyhýbavo na otázku, či by jeho krajina uzavrela bilaterálnu dohodu s Nemeckom o vracaní migrantov. Osobne je za európske riešenie, posilnenie agentúry Frontex a zriadenie spomínaných zariadení. Rakúsko je však, prirodzene, proti ďalšiemu púšťaniu ilegálnych migrantov do iných krajín. Dublinská úprava by mala zostať v platnosti, kým nejestvuje nič lepšie, zdôraznil Kurz.Informácie priniesli tlačové agentúry APA a MTI.Je potešiteľné, že sa do stredobodu diskusie o migrácii dostalo v Európe posilnenie vonkajších hraníc Únie a spolupráca s tretími krajinami. Usilujeme sa o riešenie na báze konsenzu, a nie vynútené prerozdeľovanie, vyhlásil pred summitom poľský premiér Mateusz Morawiecki.Podľa jeho slov Poľsko disponuje v súvislosti s tzv. sekundárnym pohybom prísnou úpravou, ktorú mieni aj dodržiavať. Každý pozná vážnosť situácie v Nemecku, avšak ochranu našich hraníc a suverénnu politiku si vyhradzujeme, zdôraznil poľský premiér.Dodal, že poľská vláda neustúpi v otázke kontroverzne vnímanej reformy justície, v súvislosti s ktorou je teraz ďalší postup na Európskej komisii.