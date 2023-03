Túžite po hudobnom zážitku s kvalitnou audio sústavou? Bez akustických úprav to nepôjde

Tak v tom prípade sa nevyhnete investícii do kvalitnej audio sústavy hi-end triedy.

Skôr ako sa definitívne rozhodnete vstúpiť do sveta špičkového audia, treba si uvedomiť, že ani s tou najdokonalejšou audio zostavou nedosiahnete skvelý výsledok v nevhodných akustických podmienkach. Aktuálnou otázkou pre každého začínajúceho „audiofila“ teda bude, ako zlepšiť akustiku miestnosti. Tu je pár tipov, na čo sa zamerať.

Ako bude vyzerať váš „hudobný kútik“?

Či už máte v pláne vytvoriť si posluchovú miestnosť, alebo vám priestorové možnosti umožnia vybudovať iba malý kútik pre seba a audiotechniku z dreamaudio.eu, tak vedzte, že úpravám akustiky sa nevyhnete. Ideálny posluchový priestor totiž spočíva práve vo vyváženej akustike, pričom želaným stavom je, aby v rámci neho mali všetky počuteľné frekvencie rovnaký dozvuk aj hlasitosť. Skrátka, vašou prirodzenou snahou by byť priblíženie sa k akusticky dokonale vyváženému priestoru.

Na akustiku priestoru majú vplyv viaceré faktory. V prvom rade je to jeho veľkosť, pomery jednotlivých stien, výška ale aj materiály, či rôzne predmety, ktoré sa v rámci neho vyskytujú. Z pohľadu teórie je tiež potrebné rozlišovať priame a odrazené zvukové vlny, ich prípadné oneskorenie a hustota. Budovanie posluchovej miestnosti a dosahovanie ideálnej akustiky môže byť samo o sebe pomerne drahou záležitosťou, no pri troche invencie sa dá aj dosť ušetriť. Nižšie sme pridali pár tipov, ako sa priblížiť k akusticky dokonalému priestoru.

Zavážia rozmery miestnosti aj audiosústava a jej výkon

Základom je vybrať správnu miestnosť, ktorá nie je ani príliš malá, ani príliš veľká a k tomuto priestoru si vybrať tú správnu audiosústavu. Reproduktory by mali byť umiestnené symetricky k osi počúvania, pričom by nemali byť tesne umiestnené v rohoch miestnosti. Miesto, kde budete sedieť by malo byť umiestnené aspoň 1 meter od steny. Celý priestor je vhodné doplniť o akustické a absorpčné materiály pre optimalizáciu doby dozvuku, v tomto ohľade ale neplatí, že čím viac, tým lepšie.

Na záver odpovedzme na častú otázku, prečo sa vôbec akustikou toľko zaoberať. Ak si kúpite drahú zostavu, ako je napríklad Harbeth audio technika, môže vás sklamať, že nebude hrať podľa vašich predstáv. Problémom však pritom nebude samotná technika, ale nevhodne navrhnutý priestor s prílišným pretlmením, alebo naopak, vznikom ozvien a vibrácií.