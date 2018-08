TV Markíza: Posudok objednaný Marianom K. nepreukazuje pravosť zmeniek

Na snímke podnikateľ Marian K. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Posudok zahraničného znalca, ktorý predložila obhajoba Mariana K., nepreukazuje, že miliónové zmenky boli podpísané v roku 2000. Vo štvrtok to uviedla TV Markíza. Reagovala tým na vyhlásenia obhajcov podnikateľa, ktorí posudkom údajne dokazujúcim pravosť zmeniek argumentovali pri rozhodovaní o jeho prepustení z väzby na slobodu.TV Markíza v písomnom stanovisku poukázala na to, že znalec, ktorého si Marian K. objednal, neskúmal zmenky, ktoré sú predmetom zmenkových sporov a trestného stíhania podnikateľa. Znalec posudzoval dokument týkajúci sa zmenky, okolo ktorej sa zmenkový spor nezačal, pretože nebol zaplatený súdny poplatok.Gerard M. Laporte z USA v posudku uviedol, že na základe jeho komplexného forenzného vyšetrenia vrátane chemickej analýzy na odhad veku atramentu nemožno dospieť k záveru, či dokument bol vytvorený a podpísaný 11. júna 2000. Preto sa nazdáva, že neexistujú dôkazy na podporu tvrdenia, že dokumenty boli podpísané inokedy.Znalecký posudok nepreukazuje, že zmenky sú pravé, reaguje na to TV Markíza. Správa podľa nej len potvrdzuje ich predchádzajúce vyhlásenie, že metódy na objektívne potvrdenie podpisu na zmenkách z roku 2000 už neexistujú a atrament na preskúmanom dokumente je starší ako dva roky. To však podľa televízie možno očakávať, pretože žaloby podala spoločnosť Mariana K. na súd už pred viac ako dvoma rokmi.píše televízia v stanovisku.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Mariana K. v stredu 20. júna, Pavla R. o deň neskôr. Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA ich obvinil z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Je väzobne stíhaný, Najvyšší súd SR zamietol v stredu (22.8.) jeho sťažnosť voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý ho ponechal vo väzbe.Muži odmietajú podozrenie, že sfalšovali štvoricu zmeniek z roku 2000, z ktorých tri sú teraz predmetom zmenkového súdneho sporu. V ňom spoločnosť Mariana K. žiada od Pavla R. a v druhom rade od TV Markíza spolu viac ako 42 miliónov eur. Pavol R. pravosť dvoch zmeniek na súde dosvedčil. V jednom spore spoločnosť Mariana K. uspela na prvom stupni, verdikt nie je právoplatný.