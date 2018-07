TV REPORTÁŽ: Yosemitský park zahalil nebezpečný dym

Yosemitský park zahalil nebezpečný dym z neďalekého lesného požiaru v kalifornských horách. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Fresno 18. júla (TABLET.TV) – Yosemitský národný park zostal po rozsiahlych požiaroch v jeho okolí zahalený hustým dymom. Hasiči s ohňom ešte stále bojujú. Terén je ťažko dostupný. Horí v kalifornských horách a oheň sa už priblížil k okraju mesta Mariposa, v ktorom žijú približne dve tisícky obyvateľov. Situáciu navyše komplikuje horúce a suché počasie, informovala o tom agentúra AP.Yosemitský národný park kvôli mimoriadnej situácii upravil návštevné hodiny pre návštevníkov. Podľa hovorkyne parku by ale turisti mali zvážiť svoju návštevu v tomto aj v budúcom týždni. Úrady namerali zvýšené hodnoty škodlivín v ovzduší, a to až v takej miere, že môžu ohroziť zdravie. Upozorňuje na to aj samotný park na svojej internetovej stránke či na sociálnych sieťach. Yosemitský národný park je pritom jedným z najväčších lákadiel pre zahraničných turistov. Jeho návštevu často plánujú mesiace či roky dopredu.uviedol jeden z návštevníkov.Ako informovala hovorkyňa parku, doposiaľ v súvislosti s mimoriadnou situáciou v oblasti evidujú len niekoľko zrušení rezervácií. Všetky služby, vrátane reštaurácií, sú turistom k dispozícii.