Tvárou 32. filmového festivalu Febiofest Bratislava bude Z. Fialová

Medzinárodný filmový festival (MFF) Febiofest Bratislava sa uskutoční od 19. do 25. marca v Kine Lumiére. Premietne vyše 70 filmov. Tvárou festivalu bude tento rok herečka Zuzana Fialová. Sprievodný program bude reflektovať hlavnú tému festivalu s podtitulom Skreslená realita.







Hlavná sekcia V strede Európy premietne filmy z krajín V4, Rakúska a Ukrajiny. Tento rok sú v programe tri súťažné sekcie - celovečerných hraných, dokumentárnych a krátkometrážnych filmov. "V hranej súťaži V strede Európy predstavíme filmy z nášho regiónu, ktoré zaujali na prestížnych svetových festivaloch," hovorí programový riaditeľ Ondrej Starinský.Upozorňuje na snímku Martina Pavla Repku Od marca do mája, ktorú premiéroval MFF Karlovy Vary, kde získal špeciálne uznanie poroty. "Dej sa odohráva na slovenskom vidieku a sleduje päťčlennú rodinu žijúcu v starom vidieckom dome. Pokojný rodinný život naruší nečakaná správa o tehotenstve matky Romany," približuje festival. Postavu matky stvárňuje Zuzana Fialová, ktorá film osobne uvedie.Z Benátok na bratislavský festival smeruje český film režiséra Vojtěcha Strakatého After Party o študentke, ktorá jedného dňa v lete zistí, že jej otec po sebe zanechal obrovské dlhy. Rakúsky film Priateľ na prenájom od Bernharda Wengera mal rovnako svetovú premiéru na benátskom festivale, rozpráva príbeh tridsiatnika Matthiasa, ktorý pracuje pre agentúru poskytujúcu profesionálnych spoločníkov na rôzne príležitosti. Na festivale v Locarne ocenili maďarský film Bálinta Szimlera Ponaučenie, ktorý sa zaoberá tým, ako sa v konzervatívnom školstve trestá slobodné myslenie. "Film získal uznanie za svoj realistický prístup a kritické zobrazenie výziev v maďarskom vzdelávacom systéme," dodáva Febiofest. V súťaži celovečerných hraných filmov zabojuje aj maďarský Jednopercentný Indián, v ktorom si hlavnú postavu zahral režisér filmu Szabolcs Hajdu.Šesť titulov zabojuje o cenu v súťaži celovečerných dokumentov. "Dva z nich prinášajú obraz odvrátenej strany Ruska prostredníctvom príbehov hrdinov odsunutých na perifériu," poznamenáva Starinský. Rakúsky dokument režisérov Petra Levina a Elsy Kremserovej Snívajúci psi sleduje ženu bez domova žijúcu s túlavými psami na periférii Moskvy. Nový film českého dokumentaristu Filipa Remundu Šťastie a dobro všetkým ponúkne príbeh jadrového fyzika z Novosibirska Vitalija, ktorý sa musí živiť ako murár, žije na hranici chudoby a prestáva veriť v putinovský režim.Febiofest Bratislava chce podľa jeho organizátorov reagovať aj na aktuálnu spoločenskú situáciu. Do programu zaradí tituly o nástupe krajnej pravice, propagande, cenzúre v kultúre a umení či vzostupe umelej inteligencie. Projekcie budú sprevádzať diskusie.