Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2019 dosiahla 6,020 mld. eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – V 2. štvrťroku 2019 celkový objem hrubého kapitálu dosiahol 6,020 miliardy eur, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu dosiahla 5,031 miliardy eur a zásoby sa zvýšili o 989,1 milióna eur. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2018 tvorba hrubého kapitálu vzrástla o 11,9 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 3,8 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Tvorbu hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 3,2 % v hodnote 5,200 miliardy eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku stúpol o 5,8 % na 455,5 miliónov eur.Z hľadiska jednotlivých sektorov sa najviac investovalo do nefinančných korporácií, a to podielom 64,8 %. Rast investičnej aktivity vykázal sektor finančných korporácií o 54,8 %, domácnosti o 6,9 % a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam o 3 %. Pokles vykázala verejná správa o 11,1 % a sektor nefinančných korporácií o 6,6 %.Medziročný pokles investičného dopytu bol výsledkom najmä nižších investícií do stavieb o 6,5 %, z toho do ostatných stavieb klesli investície o 10,9 %. Znížili sa aj kapitálové výdavky do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 2,6 %, z toho výdavky do ostatných strojov a zariadení klesli o 3,8 %. Rast výdavkov bol zaznamenaný pri investíciách do budov na bývanie o 8,7 %, do dopravných prostriedkov o 0,7 %, produktov duševného vlastníctva o 3,7 % a na obstaranie kultivovaných biologických zdrojov o 17,4 %.Stav zásob v ekonomike sa k 30. júnu 2019 oproti stavu na začiatku roka 2019 zvýšil o 1,288 miliardy eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob nedokončenej výroby o 845,1 milióna eur a tovaru o 806 miliónov eur. Klesli zásoby materiálu o 213,2 milióna eur a výrobkov a zvierat o 149,1 milióna eur.