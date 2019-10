Tvorcov Štefánikovej sochy pre francúzsky Meudon ocenila Ľ. Laššáková

Na archívnej snímke Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Trnava 25. októbra (TASR) – Ocenenie za zásluhy na výrobe a inštalovaní sochy M. R. Štefánika vo francúzskom meste Meudon a za šírenie jeho dobrého mena v zahraničí odovzdala v piatok ministerka kultúry Ľubica Laššáková. V Trnave na pôde Materiálovotechnologickej fakulty (MtF) Slovenskej technickej univerzity si ho po dvoch desiatkach rokov od realizácie projektu prevzali autori kópie sochy ktorej originál stojí v Brezne, Eugen Belica a Marián Zátura z katedry zlievarenstva, a ďalší, ktorí sa na projekte podieľali.povedala Laššáková na margo ocenenia. Ministerka diplomom a plaketou poďakovala aj iniciátorom myšlienky darovať breznianskemu partnerskému mestu vo Francúzsku kópiu diela sochára Jozefa Pospíšila. Na projekte sa podieľali vtedajší veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku Vladimír Valach, primátor Brezna Vladimír Faško i riaditeľ kancelárie Francúzsko-slovenskej obchodnej komory Igor Schmidt. Odhalenie daru zo Slovenska sa konalo 4. mája 1999, v deň 80. výročia Štefánikovej tragickej smrti. Štefánik pôsobil v Meudone v miestnom observatóriu a začínal v ňom svoju kariéru astronóma.Na odliatku pracovali Belica so Záturom niekoľko mesiacov, je vyrobený netradičným procesom strateného vosku.konštatoval Belica. Na začiatku museli robiť lukoprénové odtlačky, v závere vycizelovať a zvariť viac ako dve desiatky segmentov do jedného celku. Socha Štefánika má výšku 2,7 metra bez podstavca. Zákazku na kópiu dostala MtF a jej vtedajší dekan oslovil s otázkou, či je to vôbec možné, dvoch neskorších tvorcov.dodal Zátura. Proces limitoval nízky rozpočet a nedostatok času. Obaja tvorcovia sú radi, že po 20 rokoch si ich prácu všimli a ocenili.No pritom nechýbalo veľa a projekt sa nemusel uskutočniť. Breznianka socha sa dostala v čase socializmu do ohrozenia, keď ju nielen odstránili z jej miesta, ale mala byť aj roztavená.uviedla pre TASR manželka už zosnulého primátora Brezna.V Meudone stojíŠtefánik pred observatóriom a ako odznelo počas slávnostného odovzdávania ocenení, chodia k nej kytice kvetov klásť aj zosobášené páry.