Tvorcovia animovaného seriálu Labková patrola popierajú tvrdenia Bieleho domu o jeho zrušení

Zrušili relácie

Policajná tematika

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Detský animovaný seriál Labková patrola (2013) nezrušili. Oznámili to jeho tvorcovia po tom, ako tlačová tajomníčka Bieleho domu tvrdila opak.Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého Kayleigh McEnany uviedla, že seriál patrí medzi televízne relácie, ktoré na obrazovkách skončili v dôsledku "kultúry rušenia". Tvorcovia však okamžite ubezpečili fanúšikov a fanúšičky, že "sa nemajú čoho obávať".V Spojených štátoch v súvislosti s protestami proti policajnej brutalite, ktoré vypukli po smrti Georgea Floyda v rukách polície, stiahli z vysielania viacero relácií s policajnou tematikou.McEnany sa v piatok počas brífingu vyjadrila, že prezident Donald Trump je proti "kultúre rušenia" a to najmä pokiaľ sa to týka policajtov. Termín "kultúra rušenia" označuje situácie, keď jednotlivci alebo spoločnosti čelia verejnej kritike alebo bojkotu za nevhodné vyjadrenia alebo činy.V súvislosti s"Pred niekoľkými týždňami sme videli, že zrušili Labkovú patrolu, animovaný seriál o policajtoch. Zrušili seriál Cops a tiež Live PD," uviedla. I keď informácie o zrušení druhých dvoch relácií sú pravdivé, obe čelili kritike už veľmi dlho.Tlačová tajomníčka tiež zopakovala tvrdenie bývalého šéfa prezidentovej kampane Brada Parscalea, ktorý ešte v júni tvrdil, že výrobca stavebníc Lego stiahol z predaja hračky s policajnou tematikou, čo firma ešte vtedy odmietla s tým, že nič z predaja nestiahli.