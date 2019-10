Tvorcovia filmu Amnestie sa inšpirovali aj ľuďmi z jadra VPN

Na snímke producent a scenárista filmu s názvom Amnestie Maroš Hečko počas brífingu s novinármi po novinárskej projekcii 22. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. októbra (TASR) - Nežnej revolúcii, Václavovi Havlovi a jeho amnestii, ktorú udelil krátko po svojom zvolení za československého prezidenta a ktorá mala rozsiahle celospoločenské dôsledky, je venovaný nový film Amnestie. Tvorcovia a herci predstavili slovensko-českú snímku o prelome rokov 1989 - 1990 v utorok v Bratislave.Predlohou k filmu bola kniha Radovana Dunaja Amnestia, ktorá rozpútala peklo.povedal pre TASR Maroš Hečko, autor námetu, spoluscenárista a producent snímky, v ktorejpoznamenal Hečko, ktorý sa pod scenár podpísal spolu Beatou Grünmannovou a Marekom Janičíkom. Réžie filmu inšpirovaného skutočnými udalosťami z obdobia Nežnej revolúcie a kontroverzným prepustením viac než 21.000 väzňov sa ujal Jonáš Karásek v tandeme s kameramanom Tomášom Juríčkom. Spolu s producentom Hečkom sú vo filmovom prostredí známi okrem mnohých sólových projektov aj vďaka úspešnému filmu Kandidát.Amnestie zachytávajú svet kontrolovaný ŠtB, kde disidenti komunikujú pomocou tajných správ. Svet, v ktorom ľudia udávajú svojich rodinných príslušníkov a zároveň túžia po osobných výhodách a slobode. Zrod československej demokracie v novembri 1989 otvára nové možnosti pre všetkých. Platí to aj pre najkrutejšiu väznicu komunistického zriadenia v Leopoldove, kde výbuch emócií prerastie do otvorenej vzbury. Kľúčová postava, Drahoš Lupko, ktorého do väzenia dostalo vykrádanie bytov mocných, musí prekonať obrovské prekážky a bojovať za svoje práva. Obklopený krutými, sebeckými a manipulatívnymi ľuďmi prijme výzvu a plne sa chopí ponúknutej druhej šance.hovorí Hečko s tým, že on sám chcel v lete 1989 z ČSSR emigrovať, čo sa mu však nepodarilo.vyhlásil scenárista a producent, pre ktorého je hlavný hrdina Lupko práve stelesnením zmeny:Dramatický príbeh troch rodín sa odohráva počas veľkých spoločenských zmien, na ktorých pozadí vzniká nové demokratické Československo. Porážka totality, Havlove amnestie a následné udalosti v leopoldovskej väznici výrazne vstúpia do ich životov. Amnestie sú prvým slovenským filmom, ktorý ponúka perspektívu zlomových udalostí Novembra '89 cez krehké osudy všetkých troch rodín. Vo filme je množstvo akcie a napätia, ale zaujme najmä snahou o zachytenie ľudských charakterov doby.poznamenal Hečko k filmu, ktorý osloví veľmi farebnými, homogénnymi a ľudskými postavami.uzavrel.V dráme Amnestie, ktorá príde do kín 31. októbra, sa predstavia Juraj Bača, Natália Germani, Aňa Geislerová, Marek Vašut, Marek Majeský, Gregor Hološka, Jana Oľhová, Roman Luknár, Norbert Lichý, Ján Jackuliak, Marek Fučík, Sáva Popovič a ďalší.