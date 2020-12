Tvorcovia Služobníkov vychádzali aj z knihy Zápas o svedomie

Do slovenských kín vstupujú dlho očakávaní Služobníci. Film Ivana Ostrochovského, ktorého distribúciu zastavila v marci prvá vlna pandémie a náhradný novembrový termín zas lockdown krajiny, prezentovali tvorcovia v stredu v Bratislave. Oceňovaná snímka, ktorú už videli diváci na vyše tridsiatich festivaloch a na piatich svetadieloch, má za sebou úspešný predpremiérový týždeň, počas ktorého sa dostala na druhé miesto v rebríčku návštevnosti filmov.





Píše sa rok 1980. Michal a Juraj sú študenti kňazského seminára v totalitnom Československu. Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu. Každý z mladých bohoslovcov sa musí rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie alebo cestu svedomia a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti.Scenáristi tému morálneho konfliktu kňazov s kolaboráciou v období komunistickej totality objavili vďaka Vladimírovi Zboroňovi, v Služobníkoch stvárňuje postavu tajomníka školy, v roku 1982 - 84 študoval na bohosloveckej fakulte. "Odtiaľ ho vykopli, pol roka na to za ním prišli eštebáci, že ho dokážu na tú školu dostať, ak s nimi bude spolupracovať. Našťastie s nimi nespolupracoval, ale upozornil nás na tú školu. Začali sme si rešeršovať veci, ktoré sa diali, dopracovali sme sa k hladovke, ktorá sa reálne stala v roku 1980," povedal pre TASR Ostrochovský. Režisér, spoluscenárista a producent ďalej priznal, že jeho zámerom nebolo vo filme zmapovať to, ako 40 rokov narábal štát s cirkvou a veriacimi. "Chodili sme za ľuďmi, čo študovali na tej škole a zažili hladovku, chceli sme zachytiť skôr emóciu, pocit, ktorý z toho mali, pocit paranoje, že nikomu nemôžeš veriť."

Ostrochovský v Služobníkoch veľa narába s tichom a spomalenými zábermi. "Vychádza to z toho, že veľa postáv vo filme sú neherci, človek musí tú emóciu a pocit vytvárať skôr priestorom, hudbou. Veľmi sme sa sústredili na to, aby pocit vznikal vo filmovej reči," dodal k dráme, v ktorej chytrý divák môže vidieť zárodky žánrov ako film noir, thriller či horor: "Nemá to náležitosti tých žánrov, ale napätie a čiernobielosť tam prináša veľmi veľa tiesnivého pocitu," dodal Ostrochovský k svojmu druhému celovečernému filmu.



V Služobníkoch vychádzal aj z knihy Jána Šimulčíka Zápas o svedomie. "Scenáristi dali do príbehu veľa malých podpríbehov, ktoré nie sú v knihe. Je tam vražda kňaza, tajný biskup, ktorý v realite svätil. Tá morálna dilema na bohosloveckej fakulte bola asi najsilnejšia a tým, že je snímka čierno-biela výborne vystihla atmosféru," zhodnotil Šimulčík. Historik pripomenul, že od spomínanej hladovky uplynulo tento rok 40 rokov: "Za tú hladovku bolo vyhodených 11 študentov. Bol to počin mladých ľudí v roku 1980, počas normalizácie neviem o žiadnej udalosti vysokoškolákov, ktorí by sa určitou formou vzopreli voči režimu."



Film vznikol v koprodukcii Slovenska, Rumunska, Česka a Írska, k domácemu publiku prichádzajú desať mesiacov po svetovej premiére na Berlinale. Scenár čierno-bielej drámy napísala spolu s Ivanom Ostrochovským a Marekom Leščákom Rebecca Lenkiewicz, ktorá vytvorila scenár k oscarovej snímke Ida. "Spolupráca bola zaujímavá v tom, že ona je Angličanka a spoločenský kontext, ktorý tu vládol, veľmi neovládala, ale bolo to dobré v tom, že nás nútila k tomu, aby sme boli zrozumiteľní. V istom momente nám nastavovala iný typ zrkadla, bolo dobré v tom, aby film mohol rezonovať aj v zahraničí," poznamenal Leščák k Služobníkom.



Dráma má vo štvrtok 10. decembra tretiu ohlásenú distribučnú premiéru v kinách. "Len v tomto mesiaci máme naplánovaných takmer 200 projekcií, ak sa vláda rozhodne inak, 200 projekcií bude zrušených. Pevne verím, že aspoň dva týždne do Vianoc ostanú kiná otvorené a budeme môcť film premietať pre divákov, ktorí sa naň veľmi tešia," uviedla za distribučnú spoločnosť Filmtopia Silvia Učňová Kapustová.