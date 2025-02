Tvrdenia o ukotvení Slovenska v Únii a NATO sa musia podľa Majerského naplniť činmi, šéf KDH sa vyjadril aj k protestom – VIDEO

Potrebovali uistenie k viacerým témam

Nešťastné vyhlásenia

Za okrúhlym stolom mali byť aj PS a SaS

4.2.2025 (SITA.sk) - Tvrdenia o zakotvení Slovenska v EÚ NATO sa musia naplniť činmi. Uviedol to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) po stretnutí lídrov politických strán s prezidentom Petrom Pellegrinim . Témou bola zahraničnopolitická orientácia Slovenska.Na stretnutí sa odmietlo zúčastniť hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) Hnutie Slovensko na stretnutie s prezidentom nebolo pozvané, podľa predsedu KDH však jednoznačne pozvané byť malo.Kresťanskí demokrati prijali pozvanie prezidenta z viacerých dôvodov. "Jednak preto, že opozičné politické strany PS, SaS a KDH vyzvali prezidenta k tomuto stretnutiu, jednak preto, že aj samostatným listom KDH požiadalo prezidenta o diskusiu. Samozrejme, my si ctíme jednak symboly, štátnosť a úrad prezidenta. Za KDH môžem povedať, že bolo našou povinnosťou prísť za takýto okrúhly stôl aj napriek tomu, že opozičné strany túto účasť odmietli," uviedol Majerský.Ako vysvetlil, potrebovali od prezidenta počuť uistenie k viacerým témam, a to najmä k tomu, že ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO zostáva nemenné. Ako však upozornil, deklarované ukotvenie SR v EÚ a NATO najvyššími ústavnými činiteľmi sa musí naplniť činmi. "Povedať niečo a správať sa inak je jedno, no naozaj naplniť vyhlásenie skutkami je druhé," povedal Majerský.Líder kresťanských demokratov podotkol, že vyhlásenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara Smer-SD ) a predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) smerom k EÚ boli nešťastné. "Na základe týchto vyhlásení sa potom naplnili námestia," podotkol Majerský, ktorý sa sám zúčastňuje na všetkých protestoch a pravdepodobne sa zúčastní aj protestu v piatok 7. februára.Súčasne upozornil, že demonštrácie na námestiach boli pokojné a boli reakciou na vyhlásenia politikov koalície. Súčasne je názoru, že takéto demonštrácie patria do demokratických krajín, a že sloboda združovania sa a sloboda slova musia byť zachované.Predseda KDH si súčasne myslí, že za okrúhlym stolom mali byť aj PS a SaS. "Ja si myslím, že každé jedno stretnutie, ktoré má prispieť k pokoju na Slovensku, má zmysel. Nielen oni tu mali byť, ale som presvedčený, že tu mal byť aj zástupca hnutia Slovensko," dodal Majerský.Predseda KDH informoval, že s prezidentom preberali aj tému energetickej bezpečnosti krajiny. "Bavili sme sa o tom, aby sme po odpojení od ruského plynu našli dobré a lacné zdroje na to, aby občan SR nemusel trpieť. Za KDH som jasne deklaroval, aby sme sa dokázali v rámci diverzifikačných zmlúv napojiť na zdroje, ktoré sú jednak lacné, ale aby boli viaczdrojové, aby sme neboli ukotvení iba na jeden zdroj a nedostali sa do ďalšej slepej uličky po niekoľkých rokoch," doplnil predseda KDH. Okrajovo sa rozprávali aj o téme bezpečnosti ľudí na Slovensku.