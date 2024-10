Tvrdenia ÚPN o ponúknutí konzultácií v prípade Babiša nie sú korektné, ministerstvo muselo ústav opakovane žiadať o súčinnosť

Babiš bol evidovaný ako agent neoprávnene

23.10.2024 (SITA.sk) - Tvrdenia Ústavu pamäti národa (ÚPN) o ponúknutí konzultácií nie sú korektné. Ministerstvo vnútra (MV) SR tak reaguje na vyjadrenia ÚPN k uzatvorenému zmieru medzi MV SR a bývalým českým premiérom Andrejom Babišom Zmier sa týka Babišovho zaradenia do databázy agentov Štátnej bezpečnosti (ŠtB) . MV SR informovalo, že Mestský súd Bratislava IV uznesením schváli uzatvorený zmier medzi SR, zastúpenou ministerstvom vnútra, a Babišom.Rezort vnútra uznal, že Babiš bol evidovaný ako agent pod krycím menom „Bureš" neoprávnene, a vedome s ŠtB nespolupracoval. Babiš si nebude voči štátu uplatňovať nároky na náhradu škody ani nemajetkovú ujmu. Taktiež vezme späť sťažnosti na Európskom súde pre ľudské práva ÚPN v tejto súvislosti informoval, že ministerstvu poskytli na jeho vlastnú žiadosť dokumenty a analýzy dokazujúce oprávnenosť evidencie Babiša ako tajného spolupracovníka ŠtB. Ústav tiež tvrdil, že MV SR ponúkli aj ďalšie konzultácie, ktoré však nevyužilo.Rezort vnútra ale tvrdí, že ústav museli opakovane žiadať o súčinnosť, vzhľadom na to, že na svoju prvú žiadosť dostali len dokumentáciu bez nových relevantných skutočností, ktoré by neboli dovtedy prezentované v spore s ÚPN.„Na opakovaný dopyt reagovali po mesiaci tak, že k žalobe zo strany Andreja Babiša sa vyjadrili len dvoma vetami," uviedlo ďalej ministerstvo.Dodalo, že ďalšia komunikácia už neprebiehala, vzhľadom na to, že súčinnosť ÚPN nebola na požadovanej úrovni, ani sa vo veci neobjavili nové skutočnosti.„Vo vzťahu k povinnosti ÚPN naďalej evidovať Andreja Babiša v registračných protokoloch ŠtB ako „tajného spolupracovníka v kategórii agent" uvádzame, že návrh súdneho zmieru bol navrhnutý advokátmi Andreja Babiša, verifikovaný externými kanceláriami, ktoré pripravovali analýzy pre MV SR, a v konečnom dôsledku potvrdený príslušným súdom," uviedlo na záver MV SR.ÚPN totiž informoval, že Babiš naďalej ostáva vedený v registračných protokoloch ŠtB ako tajný spolupracovník v kategórii agent. Ústav tiež uviedol, že vzhľadom na to, že nebol účastníkom predmetného súdneho sporu, z dohody medzi Babišom a slovenským rezortom vnútra mu nevyplývajú povinnosti.„Dohoda o zmieri nestojí nad zákonom, na základe ktorého je ústav povinný zverejniť registračné protokoly ŠtB," uviedol hovorca ÚPN Michal Miklovič