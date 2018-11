Tvrdoň bude hrať za Nottingham Panthers

Na archívnej snímke Marek Tvrdoň. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nottingham 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Tvrdoň si bude obliekať dres Nottinghamu Panthers v britskej EIHL. Debutovať by mal už vo víkendových stretnutiach proti Cardiffu a Fife Flyers, informovala oficiálna klubová stránka "panterov".Pre Tvrdoňa to bude tretia klubová zastávka v tomto ročníku. Sezónu začal v nižšej ruskej súťaži VHL v tíme Saryarka Karaganda a v októbri sa dohodol na spolupráci s rakúskym klubom KAC Klagenfurt II, ktorý je účastník Alpskej hokejovej ligy. Za KAC odohral šesť stretnutí s bilanciou 3+3.Tvrdoň reprezentoval Slovensko na svetových šampionátoch do 18 i 20 rokov, v roku 2011 ho do NHL draftoval Detroit Red Wings vo 4. kole. V profilige si však nezahral. V sezóne 2015/16 hral za Slovan Bratislava v KHL, v štyroch zápasoch si nepripísal ani jeden bod. V minulosti už v Spojenom kráľovstve pôsobil v tíme Edinburgh Capitals.uviedol kouč Nottinghamu Rich Chernomaz.