Tvrdý brexit ohrozí investičné plány automobilky Jaguar Land Rover

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edinburgh 5. júla (TASR) - Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) varovala, že takzvaný tvrdý brexit by mohol firmu stáť 1,2 miliardy libier (1,36 miliardy eur) ročne, čo by znamenalo výrazné zredukovanie jej aktivít v krajine.citovala šéfa automobilky Ralfa Spetha agentúra Reuters. JLR sa tak pridal k ďalším firmám, ktoré v posledných týždňoch vyjadrili obavy z možného poškodenia svojho biznisu, ak dôjde k takzvanému tvrdému brexitu, teda odchodu Británie z Európskej únie bez obchodnej dohody s Bruselom.Firmy teraz čakajú na piatkovú (6.7.) schôdzku britskej premiérky Theresy Mayovej s ministrami, na ktorej by mali schváliť návrh obchodnej dohody, ktorú Mayová pošle Bruselu. Keďže stále nie je jasné, čo vlastne Británia od EÚ po svojom odchode z bloku chce, piatková schôdzka je považovaná za kľúčovú, ak chce Londýn dosiahnuť posun v rokovaniach so zástupcami Európskej únie.Na britskú vládu zatlačili v minulých týždňoch viaceré veľké spoločnosti vrátane európskeho výrobcu lietadiel Airbus a nemeckého koncernu Siemens. Obavy ohľadne budúcnosti vyjadrila aj nemecká automobilka BMW.Teraz sa pridal Jaguar Land Rover. Firma uviedla, že "potrebuje voľný a bezproblémový obchod s EÚ a neobmedzený prístup na jednotný trh". Ako dodala, zlá dohoda o brexite ju bude stáť ročne viac než 1,2 miliardy libier.uviedol Speth. Zároveň upozornil, že v minulých piatich rokoch investovala firma v Británii okolo 50 miliárd libier a v ďalších piatich rokoch má v pláne investovať ďalších 80 miliárd libier. V prípade nepriaznivého výsledku v rokovaniach o brexite budú tieto investície ohrozené, dodal Speth.(1 EUR = 0,88310 GBP)