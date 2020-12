Tvrdý lockdown vo Veľkej Británii sa rozšíril na ďalších šesť miliónov obyvateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pre ďalšie milióny ľudí vo Veľkej Británii začal od soboty platiť najvyšší stupeň lockdovnu s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu. V Anglicku sa uplatnil štvrtý stupeň pre ďalších 6 miliónov obyvateľov.Ľudia musia zostať doma a obchody, ktoré nepredávajú základné tovary, bary a reštaurácie sú zatvorené. Zakázané je stretávať sa s členmi iných domácností okrem tých, ktorí potrebujú pomoc. Vonku je povolené stretnúť sa iba s jednou osobou.Už pred Vianocami platil najvyšší stupeň lockdownu pre Londýn a veľké časti južného a juhovýchodného Anglicka. Informuje o tom portál news.sky.com.Šesťtýždňový lockdown v sobotu začal platiť aj v Severnom Írsku. Obchody, ktoré nepredávajú základné tovary, budú zatvorené a reštaurácie môžu predávať iba jedlá na odnos so sebou.Wales, ktorý reštrikcie uvoľnil počas prvého sviatku vianočného, sa sa vracia do najvyššieho stupňa lockdownu. Škótsko od soboty tiež začína uplatňovať najprísnejšie obmedzenia, a to najmenej na tri týždne.