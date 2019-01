Twenty One Pilots predstavili video k piesni Chlorine

Josh Dun (vľavo) a Tyler Joseph z rockového dua Twenty One Pilots, archívna snímka. Foto: TASR/AP Josh Dun (vľavo) a Tyler Joseph z rockového dua Twenty One Pilots, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Americká dvojica Twenty One Pilots zverejnila video k piesni Chlorine. Je to už piaty klip k minuloročnému úspešnému albumu Trench.Twenty One Pilots sa po úspechu štvrtej radovky Blurryface ocitli v neľahkej situácii. Reakcie na album z mája 2015 boli nečakané a jeho komerčné ohlasy obrovské. Zo singlov Stressed Out a Heathens sa stali globálne hity, za Stressed Out získali aj cenu Grammy v kategórii najlepšie popové duo. Očakávania spojené s novinkou Trench boli o to väčšie.Twenty One Pilots sa vracajú ku koreňom a záujemcom počúvanie platne rozhodne neuľahčujú. Kto čakal frontálny útok na mainstreamových poslucháčov, tak sa mýlil. Aj napriek tomu sa na Trench nájdu aj popové miesta. Jedným z nich je práve čerstvý singel Chlorine.Tyler Joseph a Josh Dun dorazia koncom januára do Európy, kde bude ďalšími zastávkami pokračovať ich The Bandito Tour. Pražský koncert, ktorý bude 16. februára v O2 Aréne, sa vypredal v priebehu niekoľkých dní.TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová