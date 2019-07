Twitter bol vo štvrtok večer neprístupný

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júla (TASR) - Sociálnu sieť Twitter postihol vo štvrtok večer (SELČ) rozsiahly výpadok. Najviac ním boli postihnuté obe pobrežia Spojených štátov, stredná a západná Európa a Japonsko.Používatelia Twitteru počas výpadku nemohli viac ako hodinu pridávať príspevky, zverejňovať svoje komentáre, lajkovať, retvítovať a dokonca ani zobrazovať informácie o tvítoch. Na spodnej strane displeja sa časti používateľov zobrazovalo chybové hlásenie o technických problémoch.Twitter k situácii podal vysvetlenie, žePred tým, ako sa situácia po vyše hodine vrátila do normálu, vedenie spoločnosti svojich klientov ubezpečilo, že robí všetko pre to, ako mali prístup k službe čo najskôr.Kontá na sieti Twitter má mnoho známych osobností a vládnych úradov, čo im umožňuje informovať o novinkách či komentovať to, čo považujú za dôležité či zaujímavé.Medzi najznámejších používateľov patrí najmä americký prezident Donald Trump, ktorý prostredníctvom svojho konta na Twitteri komentuje svetové udalosti prakticky denne.K poslednému výpadku došlo v čase, keď Trump spred Bieleho domu oznamoval, že v najbližších týždňoch zvolá konferenciu za účasti veľkých technologických spoločností, aby s nimi viedol "stavu, ktorý opísal ako nespravodlivé zaobchádzanie s konzervatívcami zo strany veľkých online platforiem.Tesne pred tým sa pritom v Bielom dome konala konferencia, na ktorej sa diskutovalo o "Pozvaní na ňu boli politickí tzv. influenceri a Trumpovi či republikánom naklonení ľudia aktívni na internete.IT firmy či vplyvné sociálne médiá a spoločnosti - Facebook, Twitter či Google - pozvanie na túto konferenciu do Bieleho domu nedostali.