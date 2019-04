Twitter dosiahol v 1. štvrťroku väčšie ako očakávané tržby

Logo sociálnej siete Twitter. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 23. apríla (TASR) - Americká sociálna sieť Twitter dosiahla v 1. štvrťroku väčšie ako očakávané tržby. A prekvapil aj nárast počtu jej aktívnych užívateľov. To naznačuje, že sociálna platforma je na ceste k udržateľnému rastu po roku stagnujúceho počtu užívateľov.Twitter v utorok oznámil, že za tri mesiace do konca marca 2019 sa počet jeho aktívnych užívateľov zvýšil o 9 miliónov na 330 miliónov. Analytici v priemere očakávali na konci 1. kvartálu 318,8 milióna užívateľov, čo by bola strata 2,2 milióna klientov.Twitter, ktorý sa rozhodol sústreďovať sa na zlepšenie kvality odstránením tisícov spamových a podozrivých účtov, od budúceho štvrťroka už viac nebude uvádzať údaje o aktívnych klientoch. Namiesto toho plánuje poskytnúť iba počet tzv. „monetizovateľných“ denných aktívnych užívateľov. Ide o metriku vytvorenú spoločnosťou na "meranie" počtu užívateľov vystavených dennej reklame.Počet týchto monetizovateľných denných aktívnych užívateľov v uplynulom kvartáli vzrástol o 12 % na 134 miliónov, uviedol Twitter. Tržby spoločnosti sa v 1. štvrťroku 2019 zvýšili o 18 % na 787 miliónov USD (699,55 milióna eur) zo 665 miliónov USD vlani a prekonali očakávania Wall Street, ktorá počítala s tržbami v priemere 776,1 milióna USD.Celkové tržby podporil predaj reklamy, ktorý vzrástol tiež o 18 % na 679 miliónov USD. V Spojených štátoch stúpi tržby z reklamy medziročne o 26 %. V tomto 2. kvartáli Twitter predpovedá tržby v pásme 770 miliónov až 830 miliónov USD, zatiaľ čo analytici očakávajú obrat v priemere 719,5 milióna USD .Zisk Twitteru v prvých troch mesiacoch roka vyskočil na 190,80 milióna USD, čo predstavuje 25 centov na akciu, zo 61 miliónov USD alebo 8 centov na akciu pred rokom. Po vylúčení jednorazového daňového príjmu vo výške 124,4 milióna USD zarobila spoločnosť v 1. kvartáli 9 centov na akciu.(1 EUR = 1,1250 USD)