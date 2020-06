Twitter označil ďalší Trumpov pochybný príspevok, tentokrát ide o video s falošnou grafikou CNN

Černošské dieťa uteká pred bielym

Trump tweetuje falošné videá

Prezident hrozí odvetou

Nacistický červený trojuholník

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter označila ďalší príspevok amerického prezidenta Donalda Trumpa varovaním, už po tretí raz v priebehu mesiaca. Tentokrát je to video s falošnou grafikou televízie CNN, v ktorom sa uvádza "Amerika nie je problém, falošné správy sú".Video si vyslúžilo označenie "manipulované médiá". Hovorca Twitteru vo štvrtok v noci vysvetlil, že video označili na základe ich "pravidiel pre syntetické a manipulované médiá", aby ľuďom dali väčší kontext.Minútové video, ktoré má už milióny pozretí, obsahuje zábery z virálneho videa dvoch detí.Začína sa tým, ako černošské dieťa uteká pred bielym dieťaťom, zatiaľ čo falošná grafika CNN obsahuje popis "Vystrašené batoľa uteká pred rasistickým bábätkom".Zvyšok videa následne ukazuje, ako sa predtým deti objímajú. Video má okrem toho označenie účtu @CarpeDonktum, ktorý pravidelne publikuje mémy a parodujúce videá podporujúce prezidenta.Hovorca CNN na Trumpov tweet reagoval s tým, že televízia sa príbehu na videu naozaj venovala, "no presne tak ako sa to stalo"."Tak ako CNN informovala o vašich postojoch k rase (a vašich číslach v prieskumoch). Naďalej budeme pracovať s faktami a vyzývame vás, aby ste urobili to isté, skôr ako tweetovali falošné videá, ktoré využívajú nevinné deti. Buďte lepší," vyjadril sa hovorca.Už koncom mája označil Twitter dvojicu jeho tweetov o korešpondenčnom hlasovaní značkou s varovaním o ich pravdivosti.O pár dní neskôr skryla ďalší jeho príspevok za porušenie pravidiel týkajúcich sa vychvaľovania násilia, keď v súvislosti s protestmi v Minneapolise napísal "keď začne rabovanie, začne streľba" (when the looting starts, the shooting starts, pozn. red), čo má navyše aj negatívny historický kontext.Trump v tejto súvislosti pohrozil odvetnými opatreniami a podpísal nariadenie, ktoré je zamerané na odstránenie niektorých právnych ochrán poskytnutých platformám sociálnych médií.Vo štvrtok tiež proti Trumpovi zakročila aj sociálna sieť Facebook. Tá odstránila politické reklamy jeho kampane a viceprezidenta Mikea Pencea , v ktorých sa objavil obrátený červený trojuholník - symbol, ktorý kedysi používali nacisti na označenie politických väzňov v koncentračných táboroch.Komunikačný šéf kampane Tim Murtaugh v reakcii na stiahnutie reklám tvrdil, že obrátený červený trojuholník bežne používa antifa, takže ho použili v reklame venovanej antife.Vysvetlenie o používaní červeného trojuholníka ako bežného symbolu antify spochybnili odborníci.