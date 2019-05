Twitter zablokoval účty, ktoré vyzývali na bojkot Eurovízie v Izraeli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 3. mája (TASR) - Izrael odhalil na sociálnej sieti Twitter sieť robotov a falošných účtov, ktoré na internete šírili výzvy na bojkot blížiaceho sa finále pesničkovej súťaže Eurovízie. Sociálna sieť Twitter medzičasom potvrdila, že v reakcii na sťažnosť Izraela zablokovala. Podľa izraelských zdrojov ide o 33 účtov.Izraelské ministerstvo pre strategické záležitosti v piatok uviedlo, že za výzvami na bojkot Eurovízie je Palestínčanmi vedené hnutie BDS, ktoré vyzýva na bojkot, odliv investícii a sankcie a označuje to za nenásilnú kampaň proti Izraelu a izraelskej okupácii palestínskych území.Izrael obviňuje toto hnutie z antisemitizmu a snahy o skoncovanie so štátom s väčšinovým židovským obyvateľstvom tým, že BDS podporuje návrat palestínskych utečencov.Hnutie BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) dosiahlo v poslednom čase istý úspech, keď sa mu podarilo presvedčiť viacero umelcov, aby zrušili svoje vystúpenia v Izraeli. Naliehalo tiež na finalistov pesničkovej súťaže Eurovízia, aby sabotovali vyvrcholenie súťaže v Izraeli.Konanie súťaže v izraelskom meste Tel Avivizraelská speváčka Netta Barzilaiová, ktorá zvíťazila vo vlaňajšom ročníku v portugalskom Lisabone.Člen izraelskej vlády Gilad Erdan v reakcii na najnovší vývoj uviedol, že aktivisti BDS využívajú všetky metódy, aby útočili na Izrael.