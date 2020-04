Twitter zakázal na platforme šíriť hoaxy okolo pandémie, ktoré spôsobujú zbytočnú paniku

Viac o téme Koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Twitter v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zakázal na svojej platforme "neoverené tvrdenia", ktoré by mohli priamo viesť k zničeniu dôležitej infraštruktúry a spôsobiť všeobecnú paniku. Nové pravidlo sa týka napríklad príspevkov, ktoré priamo podnecujú k útokom na stožiare s vysielačmi pre 5G siete.Šírenie konšpiračných teórií na sociálnych médiách o tom, že s 5G sieťami súvisí šírenie nového koronavírusu, napríklad vo Veľkej Británii viedlo k zničeniu niekoľkých takýchto stožiarov.Twitter nebude odstraňovať príspevky s dezinformáciami o víruse a 5G, kým nebudú obsahovať priame podnecovanie k akcii. Vo svojom oznámení uviedol aj príklady tvrdení, ktorých sa nové pravidlo týka - "5G spôsobuje koronavírus" Choďte zničiť mobilné stožiare vo vašej štvrti!" a "Národná garda práve oznámila, že po ďalšie dva mesiace neprídu žiadne ďalšie zásielky potravín. Bežte do obchodu s potravinami a všetko si kúpte."Vedci konšpiračnú teóriu o spojitosti medzi ochorením COVID-19 a sieťami 5G razantne popierajú. Podľa nich je to nielen hlúpe, ale najmä biologicky nemožné.