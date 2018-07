Twitter zrušil najmenej 58 miliónov užívateľských účtov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. júla (TASR) - Tlačová agentúra Associated Press zistila, že mikroblogovacia sociálna sieť Twitter za posledné tri mesiace minulého roka zrušila najmenej 58 miliónov užívateľských účtov. Podľa AP ide o snahu spoločnosti zakročiť voči škodlivému a podozrivému obsahu, ktorú vyvolalo zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.Minulý týždeň Twitter pre americký denník Washington Post potvrdil, že v máji a júni tohto roka zrušil 70 miliónov účtov. Obrovský počet zrušených účtov tejto siete vyvolal otázky, či tento krok nebude mať vplyv na nárast užívateľov a či tým Twitter neodradí investorov. AP si všíma, že v porovnaní s konkurenčnou sociálnou sieťou Facebook či komunikačnou aplikáciou Instagram spoločnosť bojuje s rastom počtu užívateľov.Twitter sa v súvislosti so zrušením veľkého počtu účtov snaží zlepšiť, a teda bojovať proti falošným účtom, robotom, dezinformáciám či škodlivému obsahu.Twitter má v súčasnosti 336 miliónov užívateľov. Podľa spoločnosti väčšina zrušených účtov bola minimálne mesiac neaktívna.