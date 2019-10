Two pianos – Jakub Čižmarovič a Shoko Kawasaki v Košiciach a Banskej Bystrici

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2019 (Webnoviny.sk) -Efektná dramaturgia medzinárodného klavírneho dua dokonale využíva potenciál spolupráce dvoch klaviristov na pódiu. Obaja interpreti, ktorých spája aj životné partnerstvo, sa predvedú vo všetkých možných roliach – ako sólisti, v štvorručnej hre ale aj ako klavírne duo. Technicky exponovaný program je rozdelený do dvoch častí. Po prvom francúzsko-japonskom bloku z diel Clauda Debussyho, Oliviera Messiaena a Hisatada Otaku vrcholí koncert monotematickým programom z tvorby ikonického klavírneho autora Franza Liszta.Japonská klaviristka(1983) absolvovala štúdium klavíra na tokijskej Akadémii umení získaním prestížnej Ceny Leonida Kreutzera a postgraduálne štúdiá ukončila na Hochschule für Musik und Theater v Mníchove. Zvíťazila na viacerých japonských klavírnych súťažiach a získala ocenenia v Európe: na klavírnej súťaži Ennio Porrino v Cagliari, na Medzinárodnej klavírnej súťaži v Ženeve či na Griegovej súťaži v Bergene. Účinkuje na sólových recitáloch, komorných koncertoch, festivaloch v Ázii, Amerike a Európe. Nahrala 2 CD. Vyučuje klavír na Hochschule für Musik und Theater v MníchoveJeden z popredných európskych interpretov mladej generácie, klavirista(1985) pochádza zo Slovenska, no od útleho detstva žije v Nemecku, kde sa veľmi rýchlo presadil vďaka víťazstvám na celoštátnych súťažiach (Klavírna súťaž Steinway, Junge Musiziert). Už ako 16-ročný debutoval s kolínskym Gürzenich Orchestrom a dirigentom Jamesom Conlonom. Roku 2001 zvíťazil na medzinárodnej súťaži Festa Ueda v japonskom Nagane. V súčasnosti pravidelne spolupracuje s nemeckými orchestrami, účinkuje na nemeckých i zahraničných festivaloch. Významné je jeho pravidelné účinkovanie na japonských pódiách a v Južnej Kórei. V USA debutoval s Chigaco Symphony Orchestra s Jamesom Conlonom. Nahral 3 CD. Je synom huslistu Juraja Čižmaroviča.Hlavným organizátorom koncertov je o.z. ORGANYzácia, hlavným partnerom Fond na podporu umenia. V spolupráci so Štátnou Filharmóniou Košice a n.f. Pro-Konzervatórium.Košice, Dom umeniaBanská Bystrica, Konzervatórium J. L. BelluProgram:Claude Debussy: DivertissementOlivier Messiaen: Visions de l´amen: IV. Amen du DésirHisatada Otaka: "Midare" Capriccio pre 2 klavíryFranz Liszt:Ouvertura k opere TanhäuserVallée d´ObermannConcerto pathétique S.S58/2