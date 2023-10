Tyler Adams z AFC Bournemouth podstúpi ďalšiu operáciu stehenného svalu, prvá nebola úspešná

Opakovaná operácia

Neúspešný chirurgický zákrok

21.10.2023 (SITA.sk) - V anglickej futbalovej Premier League sa klub AFC Bournemouth musí zaobísť bez amerického stredopoliara Tylera Adamsa minimálne naDvadsaťštyriročný reprezentant USA totiž pravdepodobne opäť podstúpi operáciu problémového zadného stehenného svalu. Prvú absolvoval ešte v marci ako hráč Leeds United po zranení z tréningu a odvtedy zasiahol do jediného súťažného stretnutia, koncom septembra nastúpil premiérovo vo farbách Bournemouth v Ligovom pohári proti Stoke.Tyler Adams prišiel do klubu v druhej polovici augusta a podpísal zmluvu na. Za AFC debutoval po viac ako mesiaci, no absolvoval iba záverečnýchspomenutého pohárového stretnutia, po ktorom cítil väčšiu bolesť v zadnom stehennom svale. Podľa trénera Andoniho Iraolu bude Američan mimo "tri až štyri mesiace"."Po predchádzajúcej operácii sa v žiadnom okamihu necítil dobre. Jeho stav sa zlepšoval, potom sa mu to začalo vracať, zase prišlo zlepšenie a zase sa bolesť zväčšila. Pravdepodobne sa teda niečo nepodarilo počas chirurgického zákroku, preto ho musí podstúpiť opäť," ozrejmil Iraola.Tyler Adams bol na vlaňajších MS v Katare kapitánom americkej reprezentácie, na turnaji bol najmladším hráčom s kapitánskou páskou. Američana klub Leeds United predal do Bournemouth po vypadnutí z Premier League, zinkasovať mal v prepočte približne