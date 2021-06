Typickým migrantom na Slovensku je pracujúci muž platiaci odvody, ľudia ho však vnímajú negatívne

migráciu

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Typickým migrantom na Slovensku je muž, ktorý pracuje a platí odvody, teda ekonomický migrant. V diskusii zorganizovanej Migračným úradom Ministerstva vnútra SR to povedala vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre(IOM) na Slovensku Zuzana Vatráľová Zároveň povedala, že pojem ekonomický migrant je v súčasnosti na Slovensku negatívne vnímaný a je potrebné ho zneutralizovať a vysvetľovať, že ekonomický migrant je najžiadúcejší migrant.Momentálne podľa Vatráľovej žije na Slovensku 150 000 ľudí, ktorí sa narodili v zahraničí. „Viac než polovica je z krajín mimo Európskej únie," povedala. Ľudí, ktorí v SR požiadali o ochranu alebo o azyl , je podľa nej zopár stoviek.Zároveň zhruba 2000 osôb podľa nej zachytili pri nelegálnom prechode hranice, alebo prekročili dobu povoleného pobytu. „To sú čísla," skonštatovala Vatráľová. Doplnila, že muži medzi migrantmi na Slovensku dominujú len veľmi tesne.Migračné a informačné centrum IOM na Slovensku má podľa Vatráľovej ročne približne 10 000 klientov. „Mnohí z nich nechcú, aby sme ich označovali za migrantov, oni napríklad preferujú termín z hľadiska slovenskej legislatívy - cudzinec, pretože migrant má takú tu negatívnu konotáciu. A nás to veľmi mrzí, pretože to je neutrálny pojem," dodala.