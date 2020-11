Tyson sa po 15 rokoch vrátil do ringu, exhibičný zápas s Jonesom skončil remízou

Akciu by si rád zopakoval

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Exhibičný zápas bývalých svetových šampiónov v boxe, 54-ročného Mikea Tysona a o tri roky mladšieho Roya Jonesa , sa v americkom Los Angeles skončil remízou, po ktorej nasledovali vzájomné objatia medzi súpermi. Tí v prázdnej aréne Staples Center absolvovali osem 2-minútových kôl, po ktorých rozhodcovia vyhlásili nerozhodný rezultát.Niekdajší šampión ťažkej váhy Tyson sa predstavil v ringu po 15 rokoch, pričom zarobené peniaze vo výške 10 miliónov dolárov sa rozhodol venovať na dobročinné účely. "Takéto niečo je omnoho lepšie ako bojovať o tituly. Teraz sme filantropi a môžeme urobiť niečo dobré pre tento svet," povedal po zápase rodák z newyorského Brooklynu.Tyson priznal, že podobnú radosť a vzrušenie v ringu naposledy pociťoval ešte na začiatku profesionálnej kariéry. Myšlienka sobotňajšieho duelu sa mu zapáčila natoľko, že by si takúto akciu chcel ešte zopakovať."V tejto chvíli som šťastný, že ma Roy neknokautoval. V ďalšom zápase budem vyzerať oveľa lepšie," dodal Tyson, ktorý by sa v budúcom roku mohol predstaviť aj v Európe, konkrétne v monackom Monte Carle.Tyson v Los Angeles predviedol pôsobivejšie údery ako Jones a fanúšikovia boxu si mohli pripomenúť jeho výbornú prácu nôh, z ktorej minulosti častokrát ťažil. Na návrat do ringu sa pripravoval niekoľko mesiacov. Pôvodne chcel boxovať s Evanderom Holyfieldom, ktorému v pamätnom dueli v roku 1997 odhryzol kus ucha, ale nedohodli sa."Tie jeho rany si každopádne vyžiadali svoju daň. Dostať úder od Mikea stojí za to. Remízu beriem všetkými desiatimi," poznamenal Jones s dôvetkom, že sa už nevie dočkať odvety.Strieborný medailista z OH 1988 v juhokórejskom Soule nastúpil do ringu v rukaviciach a trenírkach vo farbách Los Angeles Lakers, keďže si takto chcel uctiť pamiatku zosnulej basketbalovej hviezdy Kobe Bryanta